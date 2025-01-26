Brasileiros deportados algemados dos EUA dizem ter sido agredidos em voo

Brasileiros deportados dos Estados Unidos disseram ter sido agredidos por agentes americanos durante voo de repatriação do país até Manaus, local da primeira parada da aeronave, na noite desta sexta (24). Eles desembarcaram no aeroporto de Confins, em Minas Gerais, neste sábado (25).

Os migrantes afirmam que as agressões ocorreram no Panamá, quando a aeronave pousou no país centro-americano. De acordo com eles, um dos motores apresentou problema e demorou a voltar a funcionar. Neste ínterim, os migrantes não foram autorizados a deixar a aeronave, que passou por períodos com o ar-condicionado desligado.

Eles relataram falta de ar e pessoas passando mal, inclusive mulheres e crianças, além de dificuldade para serem autorizados a ir ao banheiro e conseguir se alimentar ou beber água. Protestos dos presentes para que agentes americanos deixassem que os migrantes saíssem da aeronave resultaram em discussão e, neste momento, teriam ocorrido as agressões.

Mãe chora ao abraçar o filho Brasileiro deportado por Trump dos EUA ao desembarcar no aeroporto de Confins Crédito: Gislaine Oliveira/Agencia Enquadrar/Folhapress

Em seguida, a aeronave decolou e pousou em Manaus. Relatos de imigrantes dão conta de que, após o pouso, a Polícia Federal entrou na aeronave e ordenou que os imigrantes deixassem o avião e as algemadas fossem retiradas.

A Força Aérea Brasileira foi acionada pelo governo Lula para buscar os deportados em Manaus e levá-los ao destino final, Belo Horizonte.

Na noite deste sábado, o Itamaraty publicou em suas redes sociais a informação de que pedirá explicações ao governo Trump sobre "o tratamento degradante dispensado aos passageiros no voo".

A pasta informou que para obter informações o ministro Mauro Vieira reuniu-se em Manaus com o delegado Sávio Pinzón, superintendente interino da Polícia Federal no Amazonas, e com o major-brigadeiro Ramiro Pinheiro, comandante do 7º Comando Aéreo Regional.

Na chegada no Aeroporto de Confins, os deportados falaram a jornalistas sobre o retorno e denunciaram as agressões.

Vários deles confirmam as agressões e mostraram marcas de algemas apertadas e de agressões nas costas. Um deles afirma que alguns dos agredidos fizeram exame de corpo de delito ainda em Manaus.

"Eu não fui agredido, mas os meninos foram. Eles estavam algemados, meteram o porrete neles sem dó. Desumano. Chutes, jogando os moleques no chão. Em um deles, um cara deu um mata-leão", disse Luiz Fernando Caetano Costa, um dos imigrantes retornados, que estava havia um ano e meio nos EUA.

"Alguns rapazes mais novos começaram a ver as crianças passando mal, eles estavam falando para tirar as crianças. Os agentes dos Estados Unidos não queriam deixar a gente sair. Agrediram um dos meninos, derrubaram ele no chão e deram um chute nele", afirmou Mario Henrique Andrade Mateus, 41, que diz ter ficado três meses detido na imigração americana.

"Após a chegada da Polícia Federal, depois de muita discussão, muita briga, com a presença da Polícia Federal, eles não queriam deixar a gente descer. E quando aceitaram, eles queriam tirar as algemas para que a Polícia Federal não visse que nós estávamos algemados em território brasileiro", disse Mario Henrique no aeroporto.

"Nós não aceitamos isso e começou um novo atrito, até que o delegado da Polícia Federal, o superintendente-geral, conseguiu entrar na aeronave. Forçou lá e conseguiu entrar e obrigou a retirada da gente de dentro da aeronave e deu todo o suporte necessário para nós", afirmou.

"Os oficiais de migração bateram em nós, falaram que iam derrubar o avião, que nosso governo não era de nada. A gente que se rebelou, iam nos matar. Eles falaram que se eles quisessem eles fechavam a porta da aeronave e matavam todos nós", disse Carlos Vinicius de Jesus, 29.

O carioca Marcos Vinicius Santiago de Oliveira, 38, confirmou as agressões em outros deportados e contou a respeito da pane que teria ocorrido no avião.

"Quando parou no Panamá, o avião não queria funcionar. Estava muito ruim de funcionar, depois funcionou. Mas a gente ficou horas sem ar condicionado e algemado. Era horrível. Até para ir no banheiro, para beber água, aquilo era difícil", disse.

"Depois que [o voo] chegou a Manaus foi isso, foi abastecer e não funcionou mais o avião. Alguma turbina não estava funcionando. A gente viu fumaça em uma turbina. Todo mundo ficou com medo, apavorado. E aí a gente ficou horas e horas lá, sem respirar, tudo fechado. Como é que faz? Ninguém aguentou, todo mundo algemado", afirmou ele, que disse não ter sido agredido, mas confirmou que viu agressões a outras pessoas.