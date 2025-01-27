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Colômbia aceita imigrantes deportados, e EUA anunciam que não vão impor tarifas

A Colômbia havia anunciado a proibição da entrada de imigrantes deportados pelos EUA; em resposta, Trump prometeu impor imediatamente tarifas de 25% sobre produtos colombianos vendidos aos EUA
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jan 2025 às 09:11

Publicado em 27 de Janeiro de 2025 às 09:11

Foto publicada pela secretária de Imprensa da Casa Branca em 24 de janeiro
Foto publicada pela secretária de Imprensa da Casa Branca em 24 de janeiro Crédito: @PressSec / X
A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou em um comunicado na madrugada desta segunda-feira, 27, (pelo horário de Brasília) que o governo da Colômbia concordou "com todos os termos" do presidente Donald Trump e irá receber os imigrantes ilegais que estavam nos Estados Unidos, sem qualquer "limitação ou demora".
No domingo, 26, a Colômbia havia anunciado a proibição da entrada de imigrantes colombianos deportados pelos Estados Unidos. Em resposta, Trump prometeu impor imediatamente tarifas de 25% sobre produtos colombianos vendidos aos EUA.

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Leavitt disse que as ordens para impor as tarifas serão "mantidas em reserva e não assinadas", mas que Trump manteria restrições de visto para oficiais colombianos e inspeções alfandegárias aprimoradas de bens do país, "até que o primeiro carregamento de deportados colombianos seja retornado com sucesso."
O governo colombiano se manifestou em seguida, dizendo que considera o assunto como "superado". "Superamos o impasse com o governo dos Estados Unidos," disse o Ministro das Relações Exteriores colombiano, Luis Gilberto Murillo. "Continuaremos a receber colombianos que retornam como deportados, garantindo-lhes condições dignas como cidadãos sujeitos a direitos."
Murillo acrescentou que o avião presidencial do país sul-americano está disponível para facilitar o retorno dos migrantes que deveriam chegar horas antes nos aviões militares dos EUA. Fonte: Associated Press.

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