Colômbia aceita imigrantes deportados, e EUA anunciam que não vão impor tarifas

Foto publicada pela secretária de Imprensa da Casa Branca em 24 de janeiro Crédito: @PressSec / X

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou em um comunicado na madrugada desta segunda-feira, 27, (pelo horário de Brasília) que o governo da Colômbia concordou "com todos os termos" do presidente Donald Trump e irá receber os imigrantes ilegais que estavam nos Estados Unidos , sem qualquer "limitação ou demora".

Leavitt disse que as ordens para impor as tarifas serão "mantidas em reserva e não assinadas", mas que Trump manteria restrições de visto para oficiais colombianos e inspeções alfandegárias aprimoradas de bens do país, "até que o primeiro carregamento de deportados colombianos seja retornado com sucesso."

O governo colombiano se manifestou em seguida, dizendo que considera o assunto como "superado". "Superamos o impasse com o governo dos Estados Unidos," disse o Ministro das Relações Exteriores colombiano, Luis Gilberto Murillo. "Continuaremos a receber colombianos que retornam como deportados, garantindo-lhes condições dignas como cidadãos sujeitos a direitos."