Uruguai decide fechar parcialmente as fronteiras após casos de coronavírus

Profissional em laboratório realiza teste de coronavírus Crédito: Freepik

Após a confirmação dos quatro primeiros casos de coronavírus no país, o governo uruguaio declarou emergência sanitária em todo seu território e anunciou o fechamento parcial de suas fronteiras na noite desta sexta-feira (13).

Segundo o presidente Luis Lacalle Pou, qualquer passageiro que chegar de um país considerado de risco terá obrigatoriamente que ficar de quarentena -a lista atualmente inclui China, Coreia do Sul, Japão, Singapura, Irã, Itália, França e Alemanha, mas pode ser atualizada a qualquer momento.