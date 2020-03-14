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Primeiros casos

Uruguai decide fechar parcialmente as fronteiras após casos de coronavírus

Segundo o presidente Luis Lacalle Pou, qualquer passageiro que chegar de um país considerado de risco terá obrigatoriamente que ficar de quarentena

Publicado em 14 de Março de 2020 às 08:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 08:30
Profissional em laboratório realiza teste de coronavírus Crédito: Freepik
Após a confirmação dos quatro primeiros casos de coronavírus no país, o governo uruguaio declarou emergência sanitária em todo seu território e anunciou o fechamento parcial de suas fronteiras na noite desta sexta-feira (13).
Segundo o presidente Luis Lacalle Pou, qualquer passageiro que chegar de um país considerado de risco terá obrigatoriamente que ficar de quarentena -a lista atualmente inclui China, Coreia do Sul, Japão, Singapura, Irã, Itália, França e Alemanha, mas pode ser atualizada a qualquer momento.
Além disso, o desembarque de cruzeiros está proibido e todos os espetáculos públicos foram cancelados.

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