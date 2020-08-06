UE mobiliza ajuda emergencial ao Líbano equivalente a 33 milhões de euros

Imagem de drone obtida nesta quarta-feira (5), mostra a destruição causada por duas fortes explosões que atingiram a região portuária de Beirute, no Líbano. Crédito: HUSSEIN MALLA/ AP / ESTADÃO CONTEÚDO

A União Europeia (UE) mobilizou ajuda emergencial ao Líbano equivalente a 33 milhões de euros, informou a Comissão Europeia, órgão executivo do bloco, nesta quinta-feira (6). O valor corresponde a oferecimento de embarcações militares, bombeiros e especialistas em detecção de produtos químicos.

Já são ao menos 137 mortos, 5 mil feridos e 300 mil desabrigados.

A Comissão Europeia salientou, em nota enviada à imprensa, que considera apoio adicional ao Líbano, a depender do desenrolar de mais essa crise que assola o país árabe.