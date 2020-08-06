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Emergência

UE mobiliza ajuda emergencial ao Líbano equivalente a 33 milhões de euros

A Comissão Europeia salientou que considera apoio adicional ao Líbano, a depender do desenrolar de mais essa crise que assola o país árabe

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 12:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 12:04
Imagem de drone obtida nesta quarta-feira, 05, mostra a destruição causada por duas fortes explosões que atingiram a região portuária de Beirute, no Líbano.
Imagem de drone obtida nesta quarta-feira (5), mostra a destruição causada por duas fortes explosões que atingiram a região portuária de Beirute, no Líbano. Crédito: HUSSEIN MALLA/ AP / ESTADÃO CONTEÚDO
A União Europeia (UE) mobilizou ajuda emergencial ao Líbano equivalente a 33 milhões de euros, informou a Comissão Europeia, órgão executivo do bloco, nesta quinta-feira (6). O valor corresponde a oferecimento de embarcações militares, bombeiros e especialistas em detecção de produtos químicos.
A capital do Líbano, Beirute, foi parcialmente destruída na última terça-feira (4) após uma forte explosão, decorrente de incêndio em depósito que armazenava nitrato de amônio no porto da cidade.
Já são ao menos 137 mortos, 5 mil feridos e 300 mil desabrigados.
A Comissão Europeia salientou, em nota enviada à imprensa, que considera apoio adicional ao Líbano, a depender do desenrolar de mais essa crise que assola o país árabe.
A presidente do órgão, Ursula Von der Leyen, disse ainda, no informe, que vai discutir facilitações comerciais e outros tipos de apoio econômico junto a instituições financeiras internacionais de forma aumentar a ajuda a Beirute.

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