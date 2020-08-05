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Ao menos 135 mortos

Líbano declara estado de emergência de duas semanas após explosão

'Não há palavras para descrever o horror da catástrofe que ocorreu ontem', disse o presidente libanês Michel Aoun
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 15:47

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 15:47

Imagem desta quarta-feira, 05, mostra a destruição causada por duas fortes explosões que atingiram a região portuária de Beirute, no Líbano.
Imagem desta quarta-feira, 05, mostra a destruição causada por duas fortes explosões que atingiram a região portuária de Beirute, no Líbano. Crédito: HUSSEIN MALLA/ AP / ESTADÃO CONTEÚDO
O governo do Líbano decretou estado de emergência nacional de duas semanas a partir desta quarta-feira, 5, um dia depois de explosões no porto da capital, Beirute, que deixaram ao menos 135 mortos, mais de quatro mil feridos e 300 mil desabrigados.
A medida foi tomada em reunião do gabinete presidencial. "Não há palavras para descrever o horror da catástrofe que ocorreu ontem", disse o presidente libanês Michel Aoun durante o encontro, conforme a Agência de Notícias do Líbano.
"Eu estendo meu coração e sentimentos para as famílias.. E peço a Deus que cure os feridos, cure os corações partidos e forneça toda a energia e determinação para permanecermos juntos para enfrentar as queimaduras dolorosas que deixaram sua marca sobre Beirute", disse, citado pela agência.

O dia após a explosão em Beirute, no Líbano

Autoridades também concordaram em colocar todos os funcionários do porto de Beirute que supervisionavam o armazenamento e a segurança desde 2014 em prisão domiciliar.
Nesta manhã, o chefe do local, disse em entrevista a uma emissora libanesa que havia determinado a retirada das cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amônio que causaram a explosão.
O governo afirmou que um curto-circuito causou incêndio e explosão em um depósito de fogos e em outro onde estavam explosão de 2.750 toneladas de nitrato de amônio. (Com agências internacionais)

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