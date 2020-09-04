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Coronavírus

Trump reafirma que Estados Unidos faz 'ótimo trabalho' na pandemia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou que haverá uma vacina contra a Covid-19 'em breve', e que acredita que 'boas notícias' estão próximas

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 16:59
Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Reuters/Folhapress
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou nesta sexta-feira (04) que haverá uma vacina contra a Covid-19 "em breve", e que acredita que "boas notícias" estão próximas, e citou algumas empresas com quem estaria conversando.
Trump afirmou que um "ótimo trabalho está sendo feito" no combate à pandemia no país, e disse que, em Estados como Flórida, Texas, Arizona e Califórnia os números de casos estão caindo. Sobre o anúncio dos números dos empregos nos Estados Unidos nesta manhã, Trump celebrou os números, e disse que o país está se recuperando da "praga chinesa".
A fala ocorreu em meio ao anúncio do estabelecimento econômico de um acordo entre Sérvia e Kosovo com representantes das duas nações, mediado por Trump. Ele indicou que o acerto foi "centrado na criação de trabalho e crescimento dos dois países".

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