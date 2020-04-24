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Coronavírus

Trump: Manteremos as diretrizes de isolamento até nos sentirmos seguros

As atuais orientações de isolamento no país têm validade até 30 de abril
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 07:38

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 07:38

Mulher olhando pela janela: nova rotina com coronavírus e isolamento
Mulher olhando pela janela: nova rotina com coronavírus é o isolamento Crédito: Alexandre Chambon/Unsplash
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (23), que talvez seja preciso estender as diretrizes de distanciamento social, impostas pelo governo em março para tentar conter o avanço do coronavírus. As atuais orientações de isolamento têm validade até 30 de abril. "Manteremos as diretrizes até nos sentirmos seguros", afirmou o republicano em coletiva de imprensa.
O líder da Casa Branca criticou, ainda, o governador da Georgia, Brian Kemp, que decidiu abrir alguns setores econômicos a partir desta sexta-feira (24). Para Trump, ainda é cedo para reduzir a quarentena no Estado. "Eu poderia ter impedido ele", declarou o republicano, acrescentando que o governo federal "observará atentamente" a Georgia.
Na semana passada, o governo de Trump divulgou um plano de reabertura da economia americana em três fases, com orientações para os governadores, que envolve diversos pré-requisitos, como capacidade de testagem em massa.

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