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Apoio na pandemia

Diretor-geral da OMS diz esperar que EUA reconsiderem e voltem a financiar órgão

Durante entrevista coletiva, Tedros Ghebreyesus foi questionado sobre a pressão de alguns congressistas americanos por sua demissão, mas não respondeu diretamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 15:59

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 15:59

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS Crédito: Divulgação/OMS
Diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou nesta quarta-feira, 22, que espera que os Estados Unidos reconsiderem sua decisão anterior e volte a financiar a entidade. Durante entrevista coletiva, ele foi questionado sobre a pressão de alguns congressistas americanos por sua demissão, mas não respondeu diretamente à pergunta, dizendo apenas que deveria ser consultado nesse caso o estatuto da OMS sobre o assunto.
Ghebreyesus lembrou que os EUA têm apoiado a OMS nos últimos anos e disse que o financiamento do país "faz uma grande diferença" para salvar vidas e ajudar o sistema de saúde global. Ele argumentou ainda que o investimento em saúde em outros países é importante para eles, "mas também para os próprios Estados Unidos".
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O presidente americano, Donald Trump, anunciou em meados de abril que iria cortar o financiamento dos EUA à OMS, afirmando que a entidade teria um "viés pró-China", o que o comando da OMS nega.

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