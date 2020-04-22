Diretor-geral da OMS diz esperar que EUA reconsiderem e voltem a financiar órgão

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS Crédito: Divulgação/OMS

Diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou nesta quarta-feira, 22, que espera que os Estados Unidos reconsiderem sua decisão anterior e volte a financiar a entidade. Durante entrevista coletiva, ele foi questionado sobre a pressão de alguns congressistas americanos por sua demissão, mas não respondeu diretamente à pergunta, dizendo apenas que deveria ser consultado nesse caso o estatuto da OMS sobre o assunto.

Ghebreyesus lembrou que os EUA têm apoiado a OMS nos últimos anos e disse que o financiamento do país "faz uma grande diferença" para salvar vidas e ajudar o sistema de saúde global. Ele argumentou ainda que o investimento em saúde em outros países é importante para eles, "mas também para os próprios Estados Unidos".