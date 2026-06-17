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Trump diz que situação política no Brasil é perigosa e se confunde sobre Bolsonaros

Presidente dos EUA afirma que 'prenderam Bolsonaro Jr', que 'estava indo bem nas pesquisas'; condenação no STF atingiu Eduardo, que vive nos EUA, não Flávio, que é pré-candidato à Presidência

Publicado em 17 de Junho de 2026 às 15:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jun 2026 às 15:27

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em entrevista a jornalistas que conversou com Lula (PT) durante o G7, chamou a situação política do Brasil de perigosa e se confundiu sobre a situação do clã Bolsonaro.


"E o Brasil se tornou um país um pouco complicado, certo? Politicamente. Ficou um pouco perigoso do ponto de vista político. Você está falando do Brasil, não é? Tem sido algo desagradável", afirmou.

U.S. President Donald Trump holds a press conference during the G7 Summit in Evian-les-Bains, France, June 17, 2026.
Trump disse que conversou com Lula durante o G7, na França REUTERS/Evelyn Hockstein

Questionado se conversou com Lula a respeito das novas tarifas propostas pelos EUA, que podem chegar a 37,5%, e a designação de PCC e Comando Vermelho (CV) como terroristas, Trump disse: "Eu passei bastante tempo com ele. O Brasil se tornou um país difícil politicamente".


O americano também confundiu os integrantes da família Bolsonaro. "Ouvi dizer que prenderam hoje alguém que está concorrendo a um cargo público. Fiquei sabendo disso depois que saímos. Eu tinha acabado de me despedir dele e ouvi dizer que prenderam o Bolsonaro Jr. Ele estava indo bem nas pesquisas e o prenderam porque fez uma declaração no Texas. Prenderam-no, ou querem prendê-lo, para ter alguma coisa contra ele", disse Trump.


Na terça-feira (16), o Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, e não o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro, pelo crime de coação no curso do processo.


A decisão foi tomada pela Primeira Turma do STF, que determinou ao ex-deputado pena de quatro anos e dois meses de prisão em regime inicialmente semiaberto. Eduardo vive nos EUA desde março do ano passado.


Para Trump, as autoridades no Brasil "jogam pesado", disse ele, que rapidamente voltou a falar sobre os EUA. "Mas ninguém joga mais pesado do que os Estados Unidos. Veja, nossas eleições são totalmente manipuladas. Nós temos eleições manipuladas."

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Trump diz que Brasil é 'politicamente perigoso' e que 'querem prender Bolsonaro Jr.'

U.S. President Donald Trump holds a press conference during the G7 Summit in Evian-les-Bains, France, June 17, 2026.

Trump diz que situação política no Brasil é perigosa e se confunde sobre Bolsonaros

Imagem BBC Brasil

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