Trump diz que situação política no Brasil é perigosa e se confunde sobre Bolsonaros

Questionado se conversou com Lula a respeito das novas tarifas propostas pelos EUA, que podem chegar a 37,5%, e a designação de PCC e Comando Vermelho (CV) como terroristas, Trump disse: "Eu passei bastante tempo com ele. O Brasil se tornou um país difícil politicamente".





O americano também confundiu os integrantes da família Bolsonaro. "Ouvi dizer que prenderam hoje alguém que está concorrendo a um cargo público. Fiquei sabendo disso depois que saímos. Eu tinha acabado de me despedir dele e ouvi dizer que prenderam o Bolsonaro Jr. Ele estava indo bem nas pesquisas e o prenderam porque fez uma declaração no Texas. Prenderam-no, ou querem prendê-lo, para ter alguma coisa contra ele", disse Trump.





Na terça-feira (16), o Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, e não o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro, pelo crime de coação no curso do processo.





A decisão foi tomada pela Primeira Turma do STF, que determinou ao ex-deputado pena de quatro anos e dois meses de prisão em regime inicialmente semiaberto. Eduardo vive nos EUA desde março do ano passado.





Para Trump, as autoridades no Brasil "jogam pesado", disse ele, que rapidamente voltou a falar sobre os EUA. "Mas ninguém joga mais pesado do que os Estados Unidos. Veja, nossas eleições são totalmente manipuladas. Nós temos eleições manipuladas."