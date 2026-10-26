Trump diz que gosta de Lula, mas que eleição parece ter sido fraudada

No domingo, o republicano havia evitado declarar apoio a qualquer um dos candidatos e se limitado a afirmar que acompanhava a disputa. "Não quero entrar nesse assunto, mas estamos acompanhando", disse a jornalistas ao deixar a Casa Branca.





A cautela contrasta com a postura adotada pelo presidente americano em outras disputas eleitorais na América Latina e ocorre após um ano de tensões com o governo Lula, marcado por tarifas comerciais, sanções contra autoridades brasileiras e acusações de interferência dos EUA em assuntos internos do Brasil.





Apesar da proximidade com a família Bolsonaro, Trump evitou declarar apoio formal a Flávio durante a campanha. Segundo reportagem do jornal americano The Washington Post, publicada após o primeiro turno, a discrição foi uma decisão estratégica, tomada diante do receio de que uma manifestação do republicano acabasse favorecendo Lula.





A preocupação tinha como pano de fundo a experiência do ano passado, quando a ofensiva de Trump contra o governo brasileiro produziu resultados contrários aos pretendidos e deu novo fôlego político ao petista.





Em julho de 2025, o presidente americano anunciou uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, associando a medida ao processo judicial contra seu aliado Jair Bolsonaro, então acusado de tentativa de golpe de Estado. O governo americano também impôs restrições de visto a autoridades brasileiras e sanções financeiras ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).





Lula reagiu acusando os EUA de interferirem na soberania brasileira e passou a explorar o tema politicamente.





A estratégia encontrou respaldo nas pesquisas de opinião. Segundo a Genial/Quaest, a aprovação do governo Lula, que estava em 40% em maio de 2025, subiu para 43% em julho e chegou a 46% em agosto, em meio à crescente crise comercial com Washington.





A mesma pesquisa mostrou que a reação do presidente brasileiro às tarifas era bem avaliada e que a atuação de Bolsonaro e seus aliados na crise era vista negativamente pelos entrevistados.





Ao Washington Post, um assessor do governo americano afirmou, sob condição de anonimato, que a orientação era evitar manifestações que pudessem ser interpretadas como interferência nas eleições brasileiras.





O assessor relatou que, sempre que Lula utilizava Trump para argumentar que os EUA tentavam abusar ou tirar vantagem do Brasil, a mensagem encontrava receptividade entre os eleitores. Quando Washington se afastava da disputa, segundo ele, o debate voltava a se concentrar em questões domésticas.





A estratégia também foi reconhecida por aliados de Flávio Bolsonaro. Ao jornal americano, o comentarista político Paulo Figueiredo afirmou que as tarifas impostas por Trump em julho deste ano prejudicaram o senador nas pesquisas em um momento delicado da campanha.





Apesar da cautela, Trump elogiou o desempenho de Flávio no primeiro turno, realizado em 4 de outubro, quando o senador terminou à frente de Lula, com cerca de 47% dos votos válidos, ante 45% do presidente.





"Foi uma grande vitória, apertada, mas uma vitória muito, muito grande. Incrível, na verdade", afirmou o republicano no dia seguinte à votação. Na ocasião, Trump também disse esperar uma disputa acirrada no segundo turno.





A relação entre os dois países atravessou sucessivas crises desde o retorno de Trump à Casa Branca, em janeiro de 2025. Além das disputas comerciais, o governo americano adotou medidas contra autoridades do Judiciário brasileiro e criticou decisões do STF, em uma ofensiva defendida por integrantes da família Bolsonaro nos EUA.





O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está no país desde o ano passado, atuou junto a autoridades americanas em defesa de sanções contra integrantes do governo brasileiro e do Judiciário. O ex-deputado também trabalhou pela aproximação de Flávio com Trump, que recebeu o senador na Casa Branca antes das eleições.