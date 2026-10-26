Cristiane, do Flamengo, vem a Vitória para palestra sobre protagonismo feminino

A atacante do Flamengo e ex-jogadora da Seleção Brasileira de Futebol Feminino Cristiane Rozeira estará em Vitória para participar do EmpoderaDonas 2026, evento de empreendedorismo feminino que será realizado nos dias 18 e 19 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória. A atleta é a quarta palestrante anunciada e vai compartilhar experiências sobre coragem, protagonismo feminino e conquista de espaços.
Com uma carreira marcada por conquistas no futebol, Cristiane se tornou a maior artilheira olímpica da história, com 14 gols em quatro edições dos Jogos Olímpicos, entre 2004 e 2016. Sua trajetória é marcada pela busca por espaço em uma modalidade historicamente dominada por homens, experiência que também se conecta aos desafios enfrentados por mulheres no mercado de trabalho e no empreendedorismo.
A palestra “Sem Medo de Jogar: Coragem para Ocupar Espaços” está marcada para o dia 18 de novembro, às 16h30, no palco Inspiradonas. A partir de suas vivências como atleta, mãe e empreendedora, Cristiane abordará temas como autonomia, disciplina, resiliência e a importância de confiar no próprio potencial para construir novos caminhos profissionais.
A Cristiane quer inspirar o público a reconhecer suas habilidades, valorizar as próprias conquistas e seguir em busca de seus objetivos. Ela é uma presença forte no evento e com certeza é um exemplo de coragem, disciplina, foco e confiança no próprio potencial.
Lisandra Carneiro Gestora do Sebrae Delas e de Afroempreendedorismo do Sebrae/ES
Em 2026, o EmpoderaDonas amplia seu alcance e projeta reunir mais de 8 mil participantes ao longo dos dois dias de programação. Estão previstos mais de 120 palestrantes, mais de 20 horas de conteúdo e mais de dez ambientes dedicados a atividades e experiências. A feira de negócios contará com mais de 150 expositoras, com oportunidades de networking, parcerias e divulgação de marcas.
Realizado pelo Sebrae/ES e pelo Sebrae Nacional, o evento integra as ações do Sebrae Delas para incentivar o empreendedorismo feminino e fortalecer negócios liderados por mulheres. A programação inclui palestras, oficinas, mentorias e encontros voltados ao desenvolvimento pessoal e empresarial.
As inscrições gratuitas estão abertas no site oficial do evento. Para participar, é necessário levar 1 kg de alimento não perecível, destinado a ações sociais. A entrada está sujeita à lotação do espaço.
- Serviço: EmpoderaDonas 2026
- Data: 18 e 19 de novembro
- Local: Centro de Convenções de Vitória (ES)
- Público: aberto ao público geral
- Inscrições: www.empoderadonas.com.br