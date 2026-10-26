Cristiane, do Flamengo, vem a Vitória para palestra sobre protagonismo feminino

A atacante do Flamengo e ex-jogadora da Seleção Brasileira de Futebol Feminino Cristiane Rozeira estará em Vitória para participar do EmpoderaDonas 2026, evento de empreendedorismo feminino que será realizado nos dias 18 e 19 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória. A atleta é a quarta palestrante anunciada e vai compartilhar experiências sobre coragem, protagonismo feminino e conquista de espaços.





Com uma carreira marcada por conquistas no futebol, Cristiane se tornou a maior artilheira olímpica da história, com 14 gols em quatro edições dos Jogos Olímpicos, entre 2004 e 2016. Sua trajetória é marcada pela busca por espaço em uma modalidade historicamente dominada por homens, experiência que também se conecta aos desafios enfrentados por mulheres no mercado de trabalho e no empreendedorismo.





A palestra “Sem Medo de Jogar: Coragem para Ocupar Espaços” está marcada para o dia 18 de novembro, às 16h30, no palco Inspiradonas. A partir de suas vivências como atleta, mãe e empreendedora, Cristiane abordará temas como autonomia, disciplina, resiliência e a importância de confiar no próprio potencial para construir novos caminhos profissionais.