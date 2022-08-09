Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump diz que FBI fez operação em sua casa na Flórida
Investigação

Trump diz que FBI fez operação em sua casa na Flórida

Ex-presidente dos EUA trata mandado de busca realizado pela polícia federal americana, em Mar-a-Lago, como uma "invasão"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 ago 2022 às 21:53

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 21:53

  • Thiago Amâncio

Mar-a-lago Trump
A casa do ex-presidente dos EUA, no resort de Mar-a-Lago, foi alvo de ação da polícia Crédito: Divulgação
WASHINGTON - Em uma escalada sem precedentes na história recente dos Estados Unidos contra um ex-presidente, agentes do FBI, a polícia federal americana, fizeram uma operação de busca na casa do ex-presidente dos EUA Donald Trump na Flórida nesta segunda-feira (8), segundo o próprio republicano.
A casa no resort de Mar-a-Lago, em Palm Beach, no sul do país, "está atualmente sitiado, invadido e ocupado por um grande grupo de agentes do FBI", disse Trump em comunicado, que afirmou que seu cofre foi aberto.
"Depois de trabalhar e cooperar com as agências governamentais relevantes, essa invasão não anunciada em minha casa não era necessária ou apropriada", afirmou o ex-presidente em nota.
Ainda não há detalhes oficiais sobre os motivos da operação. Fontes ligadas à inteligência americana afirmaram à imprensa local que a busca focou material que o ex-presidente levou da Casa Branca à residência na Flórida, como caixas com documentos secretos.
O presidente Donald Trump fala durante o debate final da campanha presidencial dos EUA de 2020
Donald Trump disse que "invasão a sua casa não era necessária", por estar colaborando com as agências governamentais Crédito: Reuters / Folhapress
A investida sobre Trump é incomum na história recente dos Estados Unidos. Quando o também republicano Richard Nixon renunciou ao cargo de presidente em 1974, em meio ao escândalo de Watergate, recebeu perdão do seu vice e sucessor, Gerald Ford. Ford afirmou à época que não queria "prolongar os pesadelos que continuam a reabrir um capítulo que está encerrado" e que seria seu dever "não apenas proclamar a tranquilidade doméstica, mas usar todos os meios que tenho para assegurá-la".
Trump tem uma relação conturbada com o FBI desde o início de seu mandato como presidente. Em 2017, demitiu o então diretor do órgão James Comey, que chefiava investigações sobre integrantes da campanha de Trump e sua suposta ligação com a Rússia. Em investigação do Congresso sobre o episódio, Comey afirmou que Trump esperava que o diretor tivesse lealdade ao presidente.
Após sair da Presidência, em 2021, Trump montou, na mesma casa em Mar-a-Lago alvo de operação nesta segunda, uma réplica do Salão Oval, escritório onde despacha da Casa Branca o mandatário do país.

Veja Também

Evangélicas impedem que Bolsonaro vá melhor nas igrejas, mostra Datafolha

Equipe de Lula reduz vermelho e inclui azul e amarelo em peças de campanha

Nike proíbe nomes de Lula, Bolsonaro e 'mito' na camisa da Seleção para a Copa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Donald Trump Estados Unidos Investigação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O truque mental viral que promete ajudar a dormir melhor — e o que a ciência diz sobre isso
Imagem de destaque
Gatos gostam de ser levados para passear ou isso é apenas um capricho dos tutores?
Imagem de destaque
Imagem de Nossa Senhora da Penha é acesa na Praia da Costa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados