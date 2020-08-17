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Trump diz que eleição de 2020 é a 'mais importante da história'

De acordo com a mais recente pesquisa de intenção de voto publicada para o Estado de Wisconsin, Joe Biden é favorito de 50% dos entrevistados e de Trump, de 46%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 19:16

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 19:16

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Andrea Hanks/Official White House Photo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vê a eleição presidencial de 2020 como a "mais importante da história". Ele ainda destacou o recorde histórico de fechamento alcançado nesta segunda-feira, 17, pelo índice acionário Nasdaq e defendeu que o país deve desenvolver "a melhor vacina" contra o novo coronavírus "em breve".
As falas foram feitas no início da noite desta segunda-feira (17) em comício em Wisconsin, um dos poucos Estados americanos em que o líder da Casa Branca aparece tecnicamente empatado nas pesquisas de intenção de voto com o democrata Joe Biden, líder com folga no cenário nacional.
"Essa é a eleição mais importante da história porque precisamos manter nosso legado", afirmou o líder da Casa Branca, sob calorosos aplausos de uma multidão que gritava "mais quatro anos". "Fizemos coisas que ninguém acreditava", completou Donald Trump, reiterando críticas a Joe Biden e à China. O republicano ainda anunciou investimentos no Estado e reforçou sua intenção de cortar impostos no país, o que vem sinalizando há um tempo.
De acordo com a mais recente pesquisa de intenção de voto publicada para o Estado de Wisconsin, elaborada pela Marquette Law School e publicada em 9 de agosto, Joe Biden é favorito de 50% dos entrevistados e de Trump, de 46%. Como a margem de erro do levantamento é de quatro pontos porcentuais para mais ou para menos, os dois aparece, tecnicamente empatados no Estado.

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