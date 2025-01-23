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Estados Unidos

Trump ameaça processar quem dificultar prisão de imigrantes ilegais

Memorando com orientações afirma que autoridades estaduais e locais são obrigadas a cooperar e podem enfrentar processo criminal ou penalidades civis
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 jan 2025 às 10:00

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 10:00

O presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump, durante uma entrevista coletiva em Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida
O presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump, durante uma entrevista coletiva em Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida Crédito: EVAN VUCCI/AP
A liderança interina do Departamento de Justiça dos EUA ordenou nesta quarta-feira, 22, que procuradores federais investiguem e processem autoridades eleitas, policiais ou civis em Estados e cidades que se recusarem a aplicar as novas políticas de imigração de Donald Trump.
A ordem foi emitida ontem por meio de um memorando de três páginas, destinado a orientar todos os funcionários do departamento a executar os decretos do presidente que buscam restringir a imigração e ação de gangues nos EUA. O documento afirma que autoridades estaduais e locais são obrigadas a cooperar e podem enfrentar processo criminal ou penalidades civis. "A lei federal proíbe atores estaduais e locais de resistir, obstruir e de outra forma deixar de cumprir comandos legais relacionados à imigração", escreveu Emil Bove, procurador interino.

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O memorando não informa a extensão das operações planejadas ou outras ações, mas citou a crise do fentanil e dos opioides, as atividades de gangues e a alta taxa de crimes cometidos por imigrantes ilegais como justificativas para a repressão.
O texto também instrui o FBI, a DEA (agência antidrogas) e a Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos a compartilhar todas as informações sobre o status migratório das pessoas que investigam. Preocupado com a possibilidade de os funcionários de carreira não executarem as ordens que considerem imorais ou ilegais, o governo analisa impor ações disciplinares.
O documento foi publicado em meio à preparação de operações em cidades como Chicago e San Diego, que têm um alto número de imigrantes ilegais.
A Casa Branca já se prepara para uma batalha judicial contra as autoridades locais. Muitos advogados dizem que funcionários estaduais e locais podem não participar da fiscalização, já que os pedidos de prisão são mandados federais. Autoridades municipais de Chicago já reafirmaram que não ajudarão a deter imigrantes na cidade.
Alguns policiais se queixam que trabalhar com os agentes de imigração desestabiliza as comunidades locais e faz com que os imigrantes tenham medo de denunciar crimes. Muitos policiais também temem infringir a lei ao colocar na cadeia uma pessoa por um delito civil. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS) As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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