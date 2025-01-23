Trump obriga servidores a delatar colegas por ações de diversidade em até 10 dias

O presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: RICK SCUTERI/AP

O governo Donald Trump emitiu um comunicado nesta quarta-feira a todos os servidores federais dos Estados Unidos dando um prazo de 10 dias para denunciarem colegas que se recusem a encerrar programas de diversidade.

Essas iniciativas, que têm o objetivo de incentivar maior inclusão no ambiente de trabalho e contratação de minorias, viraram alvo preferencial de apoiadores de Trump durante a campanha eleitoral -principalmente aquelas que estimulavam maior diversidade racial e étnica no corpo de funcionários de empresas e agências governamentais.

O Escritório de Gestão de Pessoas, órgão do governo federal americano que enviou o comunicado, ameaçou funcionários que percam o prazo de "consequências adversas". "Tentativas de disfarçar programas de diversidade utilizando linguagem imprecisa ou cifrada não serão toleradas", afirmou o comunicado.

"Esses programas dividem os americanos por raça, gastam dinheiro do contribuinte e resultam em discriminação vergonhosa", diz o texto, dando a entender que pessoas brancas seriam discriminadas em iniciativas que promovem a contratação de minorias.

Na terça (21), Trump já havia assinado um decreto acabando com ações afirmativas no governo federal e afastando todos os funcionários contratados em programas de diversidade, abrindo caminho para demissões. O presidente também chamou as iniciativas de discriminatórias e falou em restaurar a contratação "baseada no mérito".