Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump ameaça impor sanções ao Iraque se tropas americanas forem expulsas
Tensão mundial

Trump ameaça impor sanções ao Iraque se tropas americanas forem expulsas

No domingo, o Parlamento iraquiano votou a favor de uma resolução que exige a expulsão de tropas dos EUA

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 11:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 11:38
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Crédito: Reprodução | Instagram | Arquivo
AGÊNCIA ESTADO - O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor sanções ao Iraque se o país exigir que militares americanos deixem o país.
No domingo, o Parlamento iraquiano votou a favor de uma resolução que exige a expulsão de tropas dos EUA, em reação ao ataque aéreo americano no Iraque que matou o principal líder militar do Irã, o general Qassim Suleimani, no fim da semana passada.
"Nós temos lá (no Iraque) uma base aérea que é extraordinariamente cara. Custou bilhões de dólares", disse Trump no avião presidencial, o Air Force One, quando retornava da Flórida para Washington. "Não vamos sair, a menos que nos paguem de volta por ela", acrescentou.
Trump disse ainda que, a menos que os EUA saiam do Iraque de "forma bastante amigável", Washington irá impor aos iraquianos "sanções como eles nunca viram antes". Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Irã anuncia que pode descumprir acordo nuclear de 2015

Trump eleva o tom: "Temos 52 alvos iranianos na mira caso nos ataquem"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados