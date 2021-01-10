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América Latina

Terremotos atingem Argentina e Chile na madrugada deste domingo

O tremor principal ocorreu na cidade argentina de  San Antonio de Los Cobres, a uma profundidade de 217 quilômetros e teve epicentro a 37 quilômetros a noroeste do município
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 jan 2021 às 11:29

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 11:29

Um terremoto de 6,1 graus foi registrado às 00h54 (horário local) deste domingo na cidade de San Antonio de Los Cobres, no noroeste da Argentina, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).
Terremoto
Um tremor de terra foi registrado na cidade de San Antonio de Los Cobres, na Argentina, na madrugada deste domingo (10) Crédito: Reprodução/Twitter
A cidade, próxima da fronteira com o Chile, fica a 1.623 quilômetros da capital do país, Buenos Aires. O tremor ocorreu a uma profundidade de 217 quilômetros e teve epicentro a 37 quilômetros a noroeste da cidade. Não há até o momento informações sobre danos materiais ou feridos.

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Outros terremotos de menor intensidade foram registrados no Chile, também na madrugada deste domingo. Um deles, com 4,5 graus, foi a 79 quilômetros ao leste de Arica, na região norte do país e a 2.035 quilômetros da capital, Santiago. O abali aconteceu a 118,5 quilômetros de profundidade e foi registrado, de acordo com o USGS, às 00h27, também pelo horário local.
Um segundo terremoto, com 4,7 graus, teve epicentro a 41 quilômetros ao oeste da cidade de Santa Cruz, a 182 quilômetros ao Sul da capital chilena. O tremor teve profundidade de 41,5 quilômetros, e foi registrado às 5h15, também pelo horário local. Nos dois casos, também não há registros de danos ou feridos.

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