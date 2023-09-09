Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Terremoto no Marrocos: não há brasileiros entre os mortos, diz Embaixada
Catástrofe

Terremoto no Marrocos: não há brasileiros entre os mortos, diz Embaixada

Número de mortos depois do forte tremor que atingiu o país passa de 1.000 e tende a aumentar à medida em que as buscas avançam
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 set 2023 às 13:45

Publicado em 09 de Setembro de 2023 às 13:45

Terremoto no Marrocos deixa mais de mil mortos
Terremoto no Marrocos deixa mais de mil mortos Crédito: Reprodução
A Embaixada do Brasil em Rabat, a capital do Marrocos afirmou neste sábado (9), que não há registro de brasileiros entre as vítimas do forte terremoto que deixou mais de 1.000 mortos no país.
"A Embaixada do Brasil em Rabat acompanha com atenção os desdobramentos do terremoto", diz a nota que expressa solidariedade ao povo marroquino. "Não há, até o momento, notícia de brasileiros mortos ou feridos", continua o texto.
O texto, no entanto, não deixa claro se há algum registro de brasileiros entre os desaparecidos. O Estadão entrou em contato com a Embaixada e, até o momento, não teve retorno.

Veja Também

Terremoto no Marrocos: vídeos mostram destruição após catástrofe

O tremor de magnitude 6,8 que atingiu o país na noite de sexta-feira, 8, já é considerado o pior na história recente do país, segundo as medições do centro de sismologia americano. As informações oficiais dão conta que 1.037 pessoas morreram e mais de 1.200 ficaram feridas.
O número de vítimas tende a aumentar à medida em que as buscas avançam, principalmente nas áreas montanhosas de difícil acesso, que foram particularmente atingidas pelo tremor.

Leia abaixo a nota da Embaixada Brasileira em Rabat na íntegra:

"A Embaixada do Brasil em Rabat acompanha com atenção os desdobramentos do terremoto ocorrido na noite de 08/09/2023, na província de Al Haouz, no sul do Marrocos.
Neste momento de grande pesar pelas perdas humanas e materiais decorrentes do abalo sísmico, a Embaixada do Brasil em Rabat expressa sua solidariedade ao Governo e ao povo marroquino.
Não há, até o momento, notícia de brasileiros mortos ou feridos.
A Embaixada do Brasil em Rabat trabalha em regime de plantão, e pode ser contatada pelo telefone +212 661 16 81 81 (inclusive WhatsApp)"

'Monumentos viraram ruínas', diz vice-governadora do Ceará

A vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), estava em Marrakesh participando, junto com uma comitiva do Estado, da 10ª Conferência Internacional de Geoparques, promovida pela Unesco, quando foi surpreendida pelo terremoto que atingiu o país nesta sexta-feira (8). Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela diz ter presenciado 'centenas de famílias, desabrigados nas ruas, monumentos que viraram ruínas'. Mas diz que todos da delegação estão bem.
A conferência começou no dia 5 e iria até o dia 13, mas foi cancelada. Várias delegações brasileiras estavam participando do evento, que reunia cerca de 190 países. Geoparques, segundo definição da Unesco, "são áreas geográficas unificadas, onde sítios e paisagens de relevância geológica internacional são administrados com base em um conceito holístico de proteção, educação e desenvolvimento sustentável".

Veja Também

'Peguei meu colchão e dormi fora do hotel, no deserto', diz brasileira após terremoto no Marrocos

O terremoto atingiu a região de Marrakesh, no norte do Marrocos, deixando pelo menos 820 mortos e centenas de feridos, de acordo com um balanço preliminar divulgado pelo governo do país. Número de vítimas deve aumentar ainda mais à medida que buscas continuam e equipes de resgate chegam a áreas remotas.
Autoridades locais afirmam que a maior parte das vítimas está nas regiões de montanhas, de difícil acesso, onde há relatos de famílias inteiras presas sob os escombros.

Veja Também

O que são falhas geológicas e quando causam terremotos?

'Era caos total': o que dizem sobreviventes do terremoto no Marrocos

Terremoto no Marrocos: número de mortos pode aumentar e resgate de sobreviventes será difícil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Terremoto Marrocos África Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES
Imagem de destaque
'Irmão' de Bolsonaro e inspiração para a direita radical, Orbán perde eleição após 16 anos na Hungria
Imagem de destaque
Influencer mostra bom-humor ao ficar preso em banheiro do Cais das Artes; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados