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Medição dos EUA

Terremoto de magnitude 6,8 é o maior no Marrocos em 120 anos

O tremor desta sexta-feira já deixou mais de mil mortos e o número tende a aumentar à medida em que as buscas avançam
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 set 2023 às 12:43

Publicado em 09 de Setembro de 2023 às 12:43

O forte terremoto que atingiu o Marrocos na noite de sexta-feira, 8, foi o mais intenso registrado no país em mais de um século, apontam as medições do centro de sismologia dos Estados Unidos, uma referência internacional. O tremor atingiu 6,8 na escala Richter, uma magnitude considerada rara na região. Cerca de vinte minutos depois, veio um segundo abalo de magnitude 4,9.
"Terremotos dessa intensidade são incomuns na região", afirmou o centro ao notar que "desde 1900, foram registrados nove terremotos na magnitude 5 no país" mas que nenhum chegou no patamar do registrado agora.
Um forte terremoto de magnitude 6,8 na escala Richter sacudiu na sexta-feira (8) a região de Marrakech, no norte do Marrocos
Um forte terremoto de magnitude 6,8 na escala Richter sacudiu na sexta-feira (8) a região de Marrakech, no norte do Marrocos Crédito: Mosaab Elshamy/ AP/ Estadão Conteúdo
Isso porque o centro americano classifica como magnitude 5,9 o forte terremoto que atingiu a cidade de Agadir e devastou o Marrocos em 1960, quando 12 mil pessoas morreram. Mesmo em outras medições citadas em matérias da época, que ficaram acima da americana, o tremor não chegou à intensidade do registrado agora.
Na história mais recente, o país voltou a ser atingido por um forte terremoto em 2004, que atingiu a magnitude 6,4 e deixou mais de 600 mortos no país.
O tremor desta sexta-feira já deixou mais de mil mortos e o número tende a aumentar à medida em que as buscas avançam, especialmente nas regiões montanhosas de difícil acesso.

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