Terremoto de magnitude 6,9 abala o sudoeste do Japão, seguido por alertas de tsunami

Sismo no Japão fez com que o país emitisse um alerta de tsunami Crédito: Reprodução/G1

Um forte terremoto com magnitude preliminar de 6,9 atingiu o sudoeste do Japão, informou a Agência Meteorológica do país nesta segunda-feira, 13. Alertas de tsunami foram emitidos para a Prefeitura de Miyazaki, onde o tremor foi centralizado, na ilha sudoeste de Kyushu, bem como para a Prefeitura de Kochi, logo após o terremoto às 21h19 desta segunda (horário local), de acordo com a agência.

O tremor aconteceu no mar Hyuga, que faz parte do Oceano Pacífico, em profundidade de 30 quilômetros. O Alerta de tsunami foi emitido para a Miyazaki e Kochi, que ficam perto do epicentro do terremoto

A extensão dos danos não ficou imediatamente clara.