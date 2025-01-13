Terremoto de magnitude 6,9 abala o sudoeste do Japão, seguido por alertas de tsunami

Um forte terremoto com magnitude preliminar de 6,9 atingiu o sudoeste do Japão, informou a Agência Meteorológica do país nesta segunda-feira, 13. Alertas de tsunami foram emitidos para a Prefeitura de Miyazaki, onde o tremor foi centralizado, na ilha sudoeste de Kyushu, bem como para a Prefeitura de Kochi, logo após o terremoto às 21h19 desta segunda (horário local), de acordo com a agência.
O tremor aconteceu no mar Hyuga, que faz parte do Oceano Pacífico, em profundidade de 30 quilômetros. O Alerta de tsunami foi emitido para a Miyazaki e Kochi, que ficam perto do epicentro do terremoto
A extensão dos danos não ficou imediatamente clara.
O Japão é frequentemente atingido por terremotos devido à sua localização ao longo do "Anel de Fogo", um arco de vulcões e falhas geológicas na Bacia do Pacífico.