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Alerta

Terremoto de magnitude 6,9 abala o sudoeste do Japão, seguido por alertas de tsunami

O sismo de 6,9 é considerado grande e pode atingir um raio de até cerca de 160 Km do epicentro. A extensão seria equivalente a distância entre Vitória e Sooretama
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 jan 2025 às 10:38

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 10:38

Sismo no Japão fez com que o país emitisse um alerta de tsunami
Sismo no Japão fez com que o país emitisse um alerta de tsunami Crédito: Reprodução/G1
Um forte terremoto com magnitude preliminar de 6,9 atingiu o sudoeste do Japão, informou a Agência Meteorológica do país nesta segunda-feira, 13. Alertas de tsunami foram emitidos para a Prefeitura de Miyazaki, onde o tremor foi centralizado, na ilha sudoeste de Kyushu, bem como para a Prefeitura de Kochi, logo após o terremoto às 21h19 desta segunda (horário local), de acordo com a agência.
O tremor aconteceu no mar Hyuga, que faz parte do Oceano Pacífico, em profundidade de 30 quilômetros. O Alerta de tsunami foi emitido para a Miyazaki e Kochi, que ficam perto do epicentro do terremoto
A extensão dos danos não ficou imediatamente clara.
O Japão é frequentemente atingido por terremotos devido à sua localização ao longo do "Anel de Fogo", um arco de vulcões e falhas geológicas na Bacia do Pacífico. 

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