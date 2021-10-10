Terremoto de magnitude 5.7 no Peru é sentido no Brasil

Terremoto no Peru foi sentido no Norte o Crédito: Reprodução/Climatempo

Um terremoto de magnitude 5.7 atingiu o Peru na noite deste sábado (9) e teve reflexos no Norte do Brasil. No estado do Acre, por exemplo, pelo menos sete municípios sentiram o tremor.

Segundo informações do USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos, na sigla em inglês), o epicentro do terremoto ocorreu a 13,5 quilômetros de profundidade. A distância da superfície é considerada pequena, o que amplia o impacto do tremor em outras regiões assim, ele chegou ao Brasil.

O Observatório Sismológico da UnB também registrou o tremor. Até o fechamento desta reportagem, não havia registro de vítimas ou prejuízos em construções.

O time de Rio Branco publicou nas redes sociais que terremoto foi sentido na Arena da Floresta durante a final do campeonato acreano do futebol masculino. A capital do Acre está a 1.100 quilômetros de distância do epicentro do tremor.