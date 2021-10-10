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Tremor de terra

Terremoto de magnitude 5.7 no Peru é sentido no Brasil

Moradores da Região Norte do país relataram nas redes sociais sensação de "tontura".

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 17:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 out 2021 às 17:49
Terremoto no Peru foi sentido no Norte do Brasil
Terremoto no Peru foi sentido no Norte o Crédito: Reprodução/Climatempo
Um terremoto de magnitude 5.7 atingiu o Peru na noite deste sábado (9) e teve reflexos no Norte do Brasil. No estado do Acre, por exemplo, pelo menos sete municípios sentiram o tremor.
Segundo informações do USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos, na sigla em inglês), o epicentro do terremoto ocorreu a 13,5 quilômetros de profundidade. A distância da superfície é considerada pequena, o que amplia o impacto do tremor em outras regiões assim, ele chegou ao Brasil.
O Observatório Sismológico da UnB também registrou o tremor. Até o fechamento desta reportagem, não havia registro de vítimas ou prejuízos em construções.
O time de Rio Branco publicou nas redes sociais que terremoto foi sentido na Arena da Floresta durante a final do campeonato acreano do futebol masculino. A capital do Acre está a 1.100 quilômetros de distância do epicentro do tremor.
Moradores de diferentes regiões da cidade relataram nas redes sociais sensação de "tontura". No sábado passado (2), um outro terremoto que atingiu o Peru também foi sentido por cidades do Norte do Brasil.

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