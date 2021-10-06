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Tiroteio em escola deixa feridos no Texas, nos EUA

O tiroteio aconteceu na escola de ensino médio Timberview, em Arlington, cidade de 400 mil habitantes colada a Dallas; ao menos quatro pessoas ficaram feridas

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 14:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 out 2021 às 14:12
Tiroteio em escola deixa feridos no Texas, nos EUA
Tiroteio em em escola deixa feridos no Texas, nos EUA Crédito: Reprodução/ Twitter/ @J_LIVRES
Um tiroteio em uma escola na região metropolitana de Dallas, no estado americano do Texas, deixou ao menos quatro pessoas feridas no fim da manhã desta quarta-feira (6).
O tiroteio aconteceu na escola de ensino médio Timberview, em Arlington, cidade de 400 mil habitantes colada a Dallas. A polícia divulgou imagens do suspeito, um rapaz de 18 anos, que está foragido.
Uma briga entre o suspeito e um colega de sala pode ter sido o estopim do crime, disse o chefe-assistente da polícia de Arlington, Kevin Kolbye, à imprensa local. "Não foi um ataque de um indivíduo às nossas escolas. Foi um estudante, acreditamos até o momento, preliminarmente, foi um estudante que entrou em uma briga e sacou uma arma", afirmou. Não está claro, porém, como o atirador entrou na escola armado.
Segundo Kolbye, três dos feridos foram levados ao hospital e o quarto teve apenas ferimentos leves. Entre eles estão três alunos da escola e um professor.

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