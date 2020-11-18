Suprema Corte da Pensilvânia derruba decisão que favorecia campanha de Trump

A Suprema Corte do Estado americano da Pensilvânia derrubou, nesta terça-feira (17), uma decisão do tribunal de apelações que exigia que observadores eleitorais tivessem acesso de perto ao processo de contagem de votos.

Nesta terça-feira (17), o tribunal decidiu, por 5 a 2, a favor do Conselho Eleitoral da Filadélfia. "O Conselho não agiu de forma contrária à lei ao formular seus regulamentos que regem o posicionamento de representantes de candidatos durante o processo de pré-votação e votação, visto que o Código Eleitoral não especifica parâmetros de distância mínima para a localização de tais representantes", escreveu a juíza Debra Todd.