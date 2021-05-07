Suécia inclui Brasil em fundo para cineastas de países com democracia ameaçada

Na Esplanada dos Ministérios, manifestantes realizam protesto pró-democracia. Pautas como racismo e antifascismo compõem a agenda dos manifestantes Crédito: Leo Bahia/Fotoarena/Folhapress

O festival sueco de cinema de Gotemburgo anunciou um fundo de apoio financeiro a cineastas de regiões "onde a liberdade de expressão está ameaçada", em suas redes digitais nesta sexta (7). Os países escolhidos para receber o auxílio são Brasil, Sudão, Ucrânia, Irã, Iraque, Síria e Turquia.

A medida adotada pelo evento, que é um dos principais do setor na Suécia, tem suporte do Ministério das Relações Exteriores do país.

"A partir de 10 de maio, cineastas de quatro partes do mundo poderão enviar suas inscrições ao festival", anuncia a nota publicada no site. "O fundo visa contribuir para um cinema diversificado, com maior liberdade artística e liberdade de expressão."

Em nota, o Ministério define o projeto como uma ação importante para um período no qual "a democracia está sob risco" e "ameaças contra artistas e profissionais da culturais" aumentam nesses países.

O abalo da pandemia da Covid-19 na indústria do cinema foi ainda pior em regiões onde há a predominância de "um sistema instável de economia e política", de acordo com o texto do festival.

A organização do festival promete apoiar desde o desenvolvimento até a distribuição de longas e séries dos cineastas, que podem se inscrever no site a partir de 10 de maio e no mês de julho.

O processo seletivo é composto por membros da equipe do festival e correspondentes dos países que receberão o apoio. O resultado ainda não tem uma data específica, mas será anunciado no site.