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Problemas

Serviços do Google apresentam instabilidade temporária em vários países

No início da madrugada desta sexta-feira (25), os serviços pareciam estar funcionando normalmente

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 07:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 07:36
Google
Os problemas relatados incluem lentidão e erro ao carregar as páginas do Google Crédito: Pixabay
Usuários do Google em diversos países relataram na noite desta quinta-feira (24) instabilidade nos serviços da empresa, como Gmail, YouTube e Google Drive.
Os problemas relatados incluem lentidão e erro ao carregar as páginas. No início da madrugada desta sexta-feira (25), os serviços pareciam estar funcionando normalmente.
O site Downdetector.com registrou relatos de instabilidade por usuários do Google em vários países, incluídos Estados Unidos, Japão, Austrália e Peru, bem como no Brasil.
O jornal americano The New York Times disse que o Google está investigando as causas da instabilidade e descarta a possibilidade de ter sido alvo de um ciberataque.
A reportagem entrou em contato com o Google, mas não obteve resposta.

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