Republicanos pedem que Trump aceite novo debate contra Kamala

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aliados do candidato republicano Donald Trump têm se posicionado de maneira favorável à participação do ex-presidente em um novo debate contra Kamala Harris.

"Perdemos muitas oportunidades", diz senador. Ao site The Hill, Thom Tillis defendeu que Trump participe de um novo debate, alegando que "faz muito mais sentido, em vez de falar de cães e gatos, falar de 1,5 milhões de fugas", disse ele, em referência a imigrantes que entraram nos Estados Unidos ilegalmente, fugindo da polícia da fronteira. "Acho que seria uma oportunidade. Se eu estivesse na posição de Trump, participaria [de novo debate]", complementou o senador Rick Scott.

Outros republicanos defendem debate apenas em "ambiente conservador". "Eu nunca mais debateria em um ambiente liberal", disse o também republicano Markwayne Mullin, que defendeu que se houver um próximo debate, deve ocorrer em alguma rede como a Fox News, de linha editorial conservadora.

Em coletiva, Trump disse que Kamala queria "revanche" por "ter ido mal". "Vamos analisar, mas eles querem um segundo debate porque perderam" disse o ex-presidente. Em postagem no Truth Social, sua rede social, Trump complementou: "Ela foi espancada violentamente ontem à noite [...] Então, por que eu faria uma revanche?".

Na manhã desta quarta, ex-presidente disse estar "menos inclinado" a novo encontro. Durante participação no programa "Fox & Friends", da Fox News, Trump foi questionado sobre a possibilidade de um novo encontro, e afirmou que "estaria menos inclinado" a outra participação. No mesmo programa, o republicano afirmou que o debate na ABC News foi "manipulado" contra ele, mas que mesmo assim "teve uma ótima noite".

Trump postou pesquisas nichadas em sua rede social. Após o debate, o republicano postou quatro pesquisas -três delas realizadas no X (antigo Twitter)- que mostravam uma vitória substancial de Trump contra sua adversária. Em uma delas, realizada pela rede conservadora Newsmax, 93% dos entrevistados responderam que Trump foi o vencedor do confronto. Essas pesquisas não têm validação científica e não representam o eleitorado americano.