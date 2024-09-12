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Munição ao adversário

Biden aparece usando boné de Trump em foto viral

Foto foi compartilhada pela campanha do republicano, que ironizou: "Kamala foi tão mal no debate de ontem que até o Biden agora apoia Trump"; registro foi feito nesta quarta-feira (11)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 set 2024 às 21:58

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 21:58

Biden usando boné de Trump
Biden apareceu usando boné de Trump nesta quarta-feira (11) Crédito: Redes sociais
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi fotografado usando um boné da campanha do ex-presidente e candidato do Partido Republicano à Presidência, Donald Trump, em uma imagem que viralizou na internet nesta quarta-feira (11).
A foto foi compartilhada pela campanha do republicano, que ironizou: "Kamala foi tão mal no debate de ontem que até o Biden agora apoia Trump". O registro foi feito um dia depois do embate transmitido pela emissora ABC News entre a vice-presidente, Kamala Harris, e o ex-presidente na Filadélfia.
Casa Branca explicou o ocorrido dizendo que Biden visitava o corpo de bombeiros voluntário da cidade de Shanksville, no estado da Pensilvânia, como parte dos compromissos oficiais em memória do ataque terrorista de 11 de Setembro nos EUA --foi nessa cidade que caiu o voo United 93, no qual passageiros enfrentaram os terroristas e impediram que o avião atingisse o Capitólio, em Washington.
Biden, acompanhado de Kamala, conversou com os bombeiros da cidade e falou sobre unidade e bipartidarismo. Nesse momento, deu a um apoiador de Trump um boné, e o trumpista retribuiu com outro, da campanha do republicano, de acordo com um porta-voz da Casa Branca.
Em Shanksville, Biden também participou de uma cerimônia que homenageou os 40 mortos do voo United 93 e se encontrou com Calvin Wilson, cunhado do co-piloto do voo, LeRoy Homer Jr.
Em um comunicado, o presidente disse que "nesse dia, há 23 anos, terroristas acharam que podiam nos colocar de joelhos. Eles estavam errados, e sempre estarão errados. Na hora mais sombria, encontramos luz, e ao enfrentar o medo, nos unimos -para defender o país e ajudar uns aos outros".
Trump, que também visitou o memorial na Pensilvânia, disse que "foi um dia muito, muito triste e horrível. Nunca houve nada parecido".

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