5 momentos-chave do debate entre Kamala e Trump

O primeiro aperto de mão em um debate em oito anos, uma iniciativa de Harris Crédito: Getty Images

O duelo de 90 minutos, organizado pela rede americana ABC News, na Filadélfia, foi marcado por uma saraivada de ataques pessoais, enquanto eles discutiam sobre aborto imigração e política externa.

A seguir, confira cinco momentos-chave do debate:

1. 'Prazer em vê-la'

Ao saírem dos bastidores, Kamala Harris atravessou o palco em direção a Trump, enquanto ele se aproximava do púlpito.

"Kamala Harris", ela disse, oferecendo um aperto de mão, já que os dois estavam se encontrando pela primeira vez. "Vamos ter um bom debate."

"Prazer em vê-la. Divirta-se", respondeu o ex-presidente republicano.

Foi o primeiro aperto de mão em um debate presidencial em oito anos

Harris, vice-presidente dos EUA, passou a maior parte do debate olhando diretamente para seu oponente, muitas vezes com um sorriso astuto, rindo alto ou balançando a cabeça incrédula, enquanto ele respondia às perguntas.

A tela dividida mostrou Trump olhando principalmente para a frente enquanto ela falava, balançando a cabeça de vez em quando.

Trump citou alegações infundadas de que migrantes comem animais de estimação em Ohio Crédito: Getty Images

2. 'Estou falando agora'

Harris, que é democrata, partiu para a ofensiva desde o início, provocando o adversário republicano e atacando-o por suas condenações criminais e a forma como lidou com a pandemia de covid-19

Ele desviou o assunto repetidamente para inflação e imigração, vulnerabilidades políticas de Harris, argumentando que o governo Biden-Harris havia "destruído" o país — e a rotulou de "marxista".

Harris zombou do tamanho da plateia em seus comícios. "As pessoas começam a sair dos comícios dele mais cedo por exaustão e tédio", ela disse.

Trump rebateu: "As pessoas não vão aos comícios dela. Não há razão para ir."

Em dado momento, quando Harris interrompeu Trump, ele disse: "Estou falando agora. Isso soa familiar?" Ele estava se referindo a uma resposta que ela deu em um debate vice-presidencial, em 2020, contra Mike Pence.

Mais tarde, enquanto Harris falava por cima dele, Trump disse: "Silêncio, por favor."

Em determinado momento, Harris zombou do louvor dele por ditadores "que comeriam você vivo".

Trump, enquanto isso, alegou que o presidente dos EUA, Joe Biden , não gosta de Harris. "Ele a odeia", afirmou. "Não suporta ela."

O ex-presidente também culpou a retórica democrata acalorada pela tentativa de assassinato contra ele em julho, cujos motivos são desconhecidos.

"Provavelmente levei um tiro na cabeça por causa das coisas que disseram sobre mim", ele disse.

3. 'Eles estão comendo os cachorros'

Nas horas que antecederam o debate, as redes sociais estavam repletas de relatos de alegações infundadas — repetidas por JD Vance, companheiro de chapa de Trump, de que migrantes haitianos em Springfield, no Estado de Ohio, estavam roubando animais de estimação e comendo os bichos.

Apesar de autoridades da cidade terem dito à BBC que não há relatos confiáveis ​​para respaldar essas alegações, Trump levantou o assunto no debate.

"Eles estão comendo os cachorros, estão comendo os gatos, estão comendo os animais de estimação das pessoas que vivem lá. É uma vergonha", afirmou.

"Por falar em extremo...", disse Harris sobre o adversário.

A questão do aborto foi um dos principais temas das discussões mais quentes entre Kamala e Trump Crédito: Getty Images

4. Verificação de fatos sobre aborto feita por moderador

Alguns dos ataques mais agressivos de Harris contra Trump aconteceram quando eles entraram em um confronto sobre o aborto, uma das principais questões para os democratas desde que a Suprema Corte dos EUA anulou o direito constitucional ao procedimento em 2022.

"Não é preciso abandonar sua fé ou crenças profundas para concordar que o governo — e Donald Trump, certamente — não deveria dizer a uma mulher o que fazer com seu corpo", disse Harris.

Ela afirmou que Trump "assinaria uma proibição do aborto" se fosse reeleito — e citou Estados conservadores que proíbem o procedimento, embora permitam algumas exceções.

Trump, para quem a questão representa um risco político, rebateu: "O que ela diz é uma mentira absoluta. Não sou a favor de uma proibição do aborto."

Ele reiterou que apoia exceções para casos de estupro, incesto ou quando a vida da mãe está em risco.

Em dado momento, o ex-presidente alegou que alguns bebês estavam sendo submetidos a "execuções" após o nascimento.

Um dos moderadores da rede ABC News, que produziu o debate, intercedeu para verificar os fatos, dizendo: "Não há nenhum Estado neste país onde seja legal matar um bebê depois que ele nasce".

5. Políticas?

Trump disse que Harris não tinha políticas, acusando-a de copiar algumas de suas próprias ideias na campanha — e afirmou que ele "iria enviar a ela um boné Maga (sigla em inglês para "Tornar a América Grande Novamente", lema da campanha de Trump)", ao mesmo tempo em que argumentava que ela não seria diferente do presidente Biden.

"Ela não tem política", afirmou.

"Lembre-se disso, ela é o Biden", acrescentou ele, em outro momento.

Harris respondeu: "Claramente, eu não sou Joe Biden".

Trump, que enquanto era presidente tentou derrubar o Obamacare, foi questionado sobre qual seria seu plano agora para substituir o chamado "Affordable Care Act", lei que tornou os planos de saúde mais acessíveis.

Ele disse que tinha "conceitos de um plano" que seria "algo melhor", se for eleito.

Em relação à economia, tema que as pesquisas de opinião mostram que favorece Trump, Harris afirmou repetidamente: "Eu tenho um plano".

Ao descrevê-la como uma liberal radical, Trump respondeu: "Ela tem um plano para tirar financiamento da polícia. Ela tem um plano para confiscar as armas de todo mundo. Ela tem um plano para proibir o fracking (técnica de extração de petróleo e gás) na Pensilvânia, e em todos os outros lugares."