Dexametasona pode salvar pacientes graves com coronavírus, diz estudo

Coronavírus: vírus causa grave infecção no corpo Crédito: Radoslav Zilinsky/Getty Images

O dexametasona, medicamento barato e que pode ser facilmente encontrado, é capaz de salvar pacientes graves de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus , de acordo com os primeiros resultados de um grande teste clínico de alcance mundial. A informação foi anunciada nesta terça-feira (16) por pesquisadores do Reino Unido e divulgada pela BBC.

O tratamento com esteroides em baixa dose de dexametasona está sendo considerado um grande avanço na luta contra o coronavírus. Para pacientes em ventiladores, a medicação reduziu o risco de morte em um terço, já para aqueles que usam oxigênio, reduziu as mortes em um quinto.

"A dexametasona é o primeiro medicamento que observamos que melhora a sobrevivência em caso de Covid-19", anunciaram os autores do teste britânico Recovery.

De acordo com os pesquisadores, cerca de cinco mil vidas poderiam ter sido salvas no Reino Unido caso a droga tivesse sido usada no início da pandemia. Além disso, seria de grande benefício nos países mais pobres, onde há uma grande quantidade de infectados.

O estudo diz ainda que 19 dos 20 pacientes com a doença se recuperam sem serem admitidos no hospital. Os que são internados e podem precisar de oxigênio ou ventilação mecânica são os pacientes de alto risco, que podem ser tratados com dexametasona.

Metade dos pacientes de Covid-19 que precisa de ventilador não sobrevive, portanto, reduzir esse risco em um terço teria um enorme impacto. Desde o início dos anos 60, a dexametasona é usada para o tratamento de doenças como artrite reumatoide e asma.