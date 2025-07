Tragédia

Queda de avião da Força Aérea em escola mata ao menos 20 em Bangladesh

Imagens exibidas por emissoras locais mostravam uma densa coluna de fumaça escura erguendo-se do gramado da escola, enquanto chamas consumiam parte do prédio

Um avião da Força Aérea de Bangladesh usado para treinamentos que caiu nesta segunda-feira (21) em uma escola em Daca, a capital do país, matou ao menos 20 pessoas. Segundo as autoridades locais, o acidente deixou mais de 170 feridos, incluindo adultos e crianças, que foram hospitalizados com queimaduras. >

Segundo autoridades, pelo menos 20 vítimas foram hospitalizadas em estado grave. Segundo o Exército, o piloto tentou desviar de áreas povoadas da capital. As Forças Armadas informaram que um comitê foi criado para investigar as causas do acidente. Bombeiros foram acionados e lançaram água sobre os destroços do avião, que se chocou contra a lateral do edifício. Imagens exibidas por emissoras locais mostravam uma densa coluna de fumaça escura erguendo-se do gramado da escola, enquanto chamas consumiam parte do prédio.>