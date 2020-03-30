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Retomada das atividades

Províncias industriais da China retomam produção, depois de 2 meses

De acordo com o vice-ministro de Indústria e Tecnologia da Informação, Xin Guobin, 98,6% das principais empresas industriais da China retomaram as operações

Publicado em 30 de Março de 2020 às 11:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 11:59
Indústria
Províncias industriais da China retomaram a produção Crédito: Pixabay
Grandes províncias industriais da China retomaram a produção plenamente nesta segunda-feira (30), após dois meses de uma paralisação quase nacional de fábricas, empresas e varejistas em razão da pandemia do novos coronavírus.
Vice-ministro de Indústria e Tecnologia da Informação, Xin Guobin disse nesta segunda-feira que 98,6% das principais empresas industriais da China retomaram as operações, com quase 90% dos funcionários de volta ao trabalho.
"Grandes províncias industriais como Guangdong, Jiangsu, Zhejiang, Shandong e Fujian estão basicamente reabertas," disse Xi.

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Mais de três quartos das pequenas e médias empresas da China também retomaram as atividades.
Algumas companhias voltadas para a exportação, no entanto, foram gravemente afetadas pela queda na demanda doméstica e global, afirmou Xi. "Se os problemas não forem resolvidos de forma oportuna e eficaz, essas empresas podem ter dificuldades para sobreviver", acrescentou.
Segundo a mídia estatal chinesa, os shopping centers da cidade de Wuhan, onde o surto de coronavírus teve início, reabriram hoje.
A Comissão Nacional de Saúde da China relatou 31 novos casos de coronavírus nesta segunda, quase todo envolvendo pessoas que retornaram recentemente do exterior. Com isso, o total acumulado de casos no país asiático chega a 81.470. 

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