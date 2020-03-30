Coronavírus já contaminou mais de 720 mil pessoas no mundo

O número global de infectados pelo novo coronavírus chegou a 720.117 neste domingo (29), segundo o centro de monitoramento da doença da Universidade Johns Hopkins, que compila informações oficiais de todos os países.
São 32.925 mortos e 149.082 casos recuperados, de acordo com a última atualização do centro. Os EUA, com maior número de infectados e novo epicentro de casos no mundo, tem 140.886 infectados.
A Itália registra 97.689 infectados e 10.779 mortes.
No Brasil, até este sábado (28), o número de contaminados chegou a 4.256 casos, sendo registradas 114 mortes, segundo o Ministério da Saúde.