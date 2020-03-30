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Quase 33 mil mortes

Coronavírus já contaminou mais de 720 mil pessoas no mundo

O número global de infectados pelo novo coronavírus chegou a 720.117 às 21h deste domingo (29), segundo o centro de monitoramento da doença da Universidade Johns Hopkins, que compila informações oficiais de todos os países.

Publicado em 29 de Março de 2020 às 21:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2020 às 21:23
O número global de infectados pelo novo coronavírus chegou a 720.117 neste domingo (29), segundo o centro de monitoramento da doença da Universidade Johns Hopkins, que compila informações oficiais de todos os países.
Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay
São 32.925 mortos e 149.082 casos recuperados, de acordo com a última atualização do centro. Os EUA, com maior número de infectados e novo epicentro de casos no mundo, tem 140.886 infectados.
A Itália registra 97.689 infectados e 10.779 mortes.
No Brasil, até este sábado (28), o número de contaminados chegou a 4.256 casos, sendo registradas 114 mortes, segundo o Ministério da Saúde.

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