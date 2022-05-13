Projeto em Portugal prevê penalizar médicos caso pacientes façam aborto

Embora a interrupção voluntária da gravidez até dez semanas de gestação seja legal em Portugal desde 2007, um projeto de reforma no sistema de avaliação de desempenho dos médicos de família pode penalizar profissionais do país cujas pacientes decidam abortar.

O plano também quer incluir a incidência de infecções sexualmente transmissíveis nas mulheres como indicador de avaliação dos profissionais. O projeto, sob avaliação do Ministério da Saúde, foi revelado pelo jornal Público e teve enorme repercussão, com direito a um acalorado debate no Parlamento na terça (10).

Ativistas pelo direito ao aborto se manifestam fora do Congresso enquanto legisladores debatem um projeto de lei que legalizaria o aborto, em Buenos Aires, Argentina Crédito: Gabriel Sotelo /Fotoarena/Folhapress

As mudanças dizem respeito a profissionais que atuam nas chamadas Unidades de Saúde Familiar do tipo B, nas quais parte do salário é variável, vinculada ao cumprimento de certos critérios de desempenho, incluindo o planejamento familiar dos pacientes. Pelo projeto, a "ausência de interrupção voluntária de gravidez" em pacientes atendidas nos 12 meses anteriores seria levada em conta na avaliação e, portanto, teria influência no valor da remuneração ligada ao desempenho dos profissionais de saúde.

A ausência de diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis em mulheres nos 12 meses anteriores à data de referência também se tornaria critério de monitoramento.

O médico João Rodrigues, coordenador para a reforma dos cuidados de saúde primários, defendeu as mudanças apontando a necessidade de avaliar os profissionais e de criar estímulos de desempenho. "Esse indicador pode e deve ajudar na aposta que se deve fazer na prevenção", disse ele em entrevista ao Público. "Cientificamente como é que posso medir a atividade preventiva? Só se tenho ou não IVG [interrupção voluntária da gravidez], porque o resultado final é esse".

Rodrigues afirmou ainda que o objetivo é melhorar a qualidade do atendimento, com maior disponibilidade de consultas e fornecimento de informações, diminuindo o número de gestações indesejadas. Segundo ele, o impacto dos novos indicadores sobre os salários dos profissionais seria muito baixo.

O presidente da Ordem dos Médicos, entidade que regula a prática médica no país, declarou-se contra a proposta de alteração. À rádio TSF Miguel Guimarães disse que gravidez não é doença e que, portanto, não pode ser incluída como critério de avaliação. "É uma situação totalmente inaceitável e inadmissível", afirmou, destacando que a interrupção da gravidez é um direito fundamental e adquirido das mulheres.

A Federação Nacional dos Médicos também foi contra. "O monitoramento das doenças sexualmente transmissíveis nas mulheres - que não tem paralelo nos homens - configura discriminação de gênero inaceitável", disse a entidade, segundo a qual a alteração "traduz uma visão patriarcal da sexualidade".

A federação classificou a inclusão da interrupção voluntária da gravidez entre os critérios de avaliação profissional de "sinal de um retrocesso civilizacional e ideológico incompreensível", que responsabilizaria os trabalhadores da saúde "por uma decisão pessoal, que interessa apenas às pessoas com útero".

A proposta veio à tona poucos dias após o debate sobre esse mesmo direito ganhar os holofotes nos Estados Unidos, com o vazamento de um documento da Suprema Corte indicando que o tribunal deve agora reverter um entendimento que amparava a garantia nacional ao procedimento. A repercussão do projeto português chegou rapidamente ao Parlamento, no qual já havia uma sessão programada com a ministra da Saúde para a discussão do orçamento para a área em 2022.

Marta Temido foi interpelada sobre as alterações por representantes de partidos de diferentes espectros políticos, da centro-direita aos comunistas, e destacou que a inclusão da interrupção voluntária da gravidez como critério de falha no planejamento familiar foi proposta por um grupo técnico. "Pode-se discordar ou concordar, mas, quando deixarmos de debater, deixamos de servir a aquilo que é a nossa função. Todos entendem a circunstância de uma IVG, para as mulheres é algo profundamente penalizador sob o ponto de vista da saúde física e mental. Não considerar esse aspecto é hipocrisia".

O Ministério da Saúde, de toda forma, não se pronunciou oficialmente sobre a proposta. O aborto até as dez semanas de gestação foi descriminalizado em Portugal há 15 anos, após um referendo. O país tem uma das legislações mais restritivas da Europa quanto ao tempo de gestação: na vizinha Espanha, a interrupção da gravidez é possível até a 14ª semana de gestação, e na Holanda, até a 22ª.