Prioridade da vacinação em 2021 é de mais vulneráveis, diz Opas

São Paulo começa a vacinar população em janeiro de 2021 Crédito: Pixabay

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) indicou nesta quarta-feira (9), que a prioridade na vacinação contra a Covid-19 deve ser as populações mais vulneráveis, em uma primeira fase a ocorrer em 2021. Em coletiva de imprensa, a organização declarou que o principal objetivo deve ser impedir a transmissão entre pessoas que possam manifestar complicações com mais frequências, como idosos, e os profissionais da saúde, que estão mais expostos à doença.

O diretor-adjunto da Opas, Jarbas Barbosa, afirmou que ainda não se sabe qual a cobertura de imunidade é necessária para impedir a transmissão do vírus, lembrando que a porcentagem próxima a 70%, que é divulgada com frequência, é uma estimativa com base em outras vacinações. Barbosa afirmou que a decisão sobre vacinas serem obrigatórias é de "cada país", e que alguns na região possuem imunização mandatória a crianças.

Por sua vez, o diretor reafirmou que o mais importante é que os governos tenham "uma comunicação transparente sobre as vacinas", e que seus planos nacionais consigam a confiança das populações. Sobre a recomendação no Reino Unido para que pessoas com algum tipo de alergias às vacinas não realizassem a imunização, Barbosa afirmou que é algo normal dos processos, e que "não deve atrapalhar".