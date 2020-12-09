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Coronavírus

Prioridade da vacinação em 2021 é de mais vulneráveis, diz Opas

O diretor-adjunto da organização, Jarbas Barbosa, afirmou que ainda não se sabe qual a cobertura de imunidade é necessária para impedir a transmissão do vírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2020 às 15:47

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 15:47

São Paulo começa a vacinar população em janeiro de 2021
São Paulo começa a vacinar população em janeiro de 2021 Crédito: Pixabay
A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) indicou nesta quarta-feira (9), que a prioridade na vacinação contra a Covid-19 deve ser as populações mais vulneráveis, em uma primeira fase a ocorrer em 2021. Em coletiva de imprensa, a organização declarou que o principal objetivo deve ser impedir a transmissão entre pessoas que possam manifestar complicações com mais frequências, como idosos, e os profissionais da saúde, que estão mais expostos à doença.
O diretor-adjunto da Opas, Jarbas Barbosa, afirmou que ainda não se sabe qual a cobertura de imunidade é necessária para impedir a transmissão do vírus, lembrando que a porcentagem próxima a 70%, que é divulgada com frequência, é uma estimativa com base em outras vacinações. Barbosa afirmou que a decisão sobre vacinas serem obrigatórias é de "cada país", e que alguns na região possuem imunização mandatória a crianças.
Por sua vez, o diretor reafirmou que o mais importante é que os governos tenham "uma comunicação transparente sobre as vacinas", e que seus planos nacionais consigam a confiança das populações. Sobre a recomendação no Reino Unido para que pessoas com algum tipo de alergias às vacinas não realizassem a imunização, Barbosa afirmou que é algo normal dos processos, e que "não deve atrapalhar".
A diretora-geral da Opas, Carissa Etienne, afirmou que no momento não há nenhuma vacina aprovada pela organização para ser distribuída nas Américas, e sinalizou que irá realizar uma reunião com os ministros da Saúde da região para discutir a Covax e os próximos passos da imunização no continente. 

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