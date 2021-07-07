Presidente do Haiti é assassinado em ataque na residência oficial

O presidente do Haiti, Jovenel Moise foi morto durante ataque a sua casa Crédito: DIEU NALIO CHERY/Agência Estado

O presidente do Haiti, Jovenel Moise, foi assassinado nesta quarta-feira (7) em um ataque a sua casa por um grupo de pessoas ainda não identificadas, anunciou o primeiro-ministro do país, Claude Joseph.

A mulher do presidente, Martine Moise, ficou ferida no ataque e foi hospitalizada, disse Joseph, que pediu calma à população e garantiu que a polícia e o Exército estão encarregados de manter a ordem.

Joseph condenou o que chamou de "ato odioso, desumano e bárbaro", acrescentando que a Polícia Nacional do Haiti e outras autoridades tinham a situação no país caribenho sob controle.

O ataque ocorreu em meio a uma onda crescente de violência política no país. Com o Haiti politicamente dividido e enfrentando uma crescente crise humanitária e escassez de alimentos, há temores de uma desordem generalizada.

"Todas as medidas estão sendo tomadas para garantir a continuidade do estado e proteger a nação", disse Joseph. Tiros foram ouvidos em toda a capital.

Porto Príncipe vem enfrentando um aumento na violência com gangues lutando entre si e com a polícia pelo controle das ruas. Essa violência foi alimentada por um aumento da pobreza e da instabilidade política.