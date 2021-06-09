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Gafe de Fernández

Presidente da Argentina pede desculpas após frase sobre brasileiros

Em um evento, Alberto Fernández disse que mexicanos vieram dos índios, brasileiros vieram da selva e argentinos, de barco da Europa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 jun 2021 às 17:54

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 17:54

O presidente da Argentina. Alberto Fernández
O presidente da Argentina. Alberto Fernández Crédito: Reprodução Twitter @alferdez
O presidente argentino, Alberto Fernández, pediu desculpas nesta quarta-feira, 9, por ter dito que mexicanos vieram dos índios, brasileiros vieram da selva e argentinos, de barco da Europa. "Eu não quis ofender ninguém", afirmou em sua conta oficial no Twitter. A declaração foi feita durante um encontro com o premiê da Espanha, Pedro Sánchez.
"Afirmou-se mais de uma vez que 'os argentinos descendem de navios'. Na primeira metade do século 20, recebemos mais de 5 milhões de imigrantes que viviam com nossos povos nativos. Nossa diversidade é um orgulho", escreveu o presidente argentino em seu Twitter. "Eu não quis ofender ninguém, em qualquer caso, peço desde já desculpas a quem se sentiu ofendido ou invisibilizado."
Na reunião com Sánchez, Fernández creditou sua inspiração a uma frase erroneamente atribuída ao diplomata mexicano e Prêmio Nobel da Paz Octavio Paz, que teria dito "os mexicanos são descendentes de astecas, os peruanos dos incas e os argentinos dos barcos".
Meios de comunicação locais, no entanto, identificaram que o trecho vem de uma música chamada Llegamos de los barcos, do cantor argentino Litto Nebbia, que diz exatamente as mesmas palavras.
O momento foi registrado em vídeo publicado no Twitter oficial da Casa O momento foi registrado em vídeo publicado no Twitter oficial da Casa Rosada. A declaração pode ser ouvida a partir dos 19 minutos.
Embora grande parte da população argentina seja composta por descendentes de imigrantes, muitos deles vindos da Europa no século 19 e 20, o país tem uma importante herança indígena, que mescla as culturas incas, mapuches, patagônicas entre outras etnias. O país também teve mão de obra africana durante seu período colonial.

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Na segunda metade do século 19, a Campanha do Deserto (1878-1885), liderada pelo general Julio Argentino Roca, conquistou as estepes do sul do país, amplamente povoada por povos originários. A maioria deles foi aculturada, morta e submetida a trabalhos forçados. Muitos dos escravos afroamericanos argentinos também morreram durante a Guerra do Paraguai (1864-1870).

VÍNCULOS

O presidente argentino e o premiê espanhol destacaram nesta quarta-feira a importância de União Europeia e Mercosul chegarem a um entendimento sobre o acordo comercial. "Os vínculos entre América Latina e UE são fundamentais", afirmou Sánchez.
Ele apontou questões ambientais e o combate à pandemia de covid-19 como prioridades. "Entendemos as objeções que os governos podem ter, mas acreditamos que podemos aumentar o desenvolvimento de nossos países, criando uma área comercial única no mundo", declarou.
"Precisamos avançar em acordos para enfrentar as mudanças climáticas, e a Argentina está comprometida nisso", afirmou por sua vez Fernández."Muitos pensam que Argentina não quer avançar em um acordo, mas também há problemas na Europa", indicou, destacando especialmente a questão climática.
Outro tema abordado foi a vacinação. O espanhol destacou que o país doará de mais de 20 milhões de vacinas em 2021, "especialmente para a América Latina, que necessita de solidariedade por estar sendo mais golpeada". Os líderes reforçaram que os imunizantes devem ser um "bem público global", e que é necessário aumentar sua distribuição.

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