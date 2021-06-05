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União entre opostos

FHC e Lula defendem Argentina em embate contra Bolsonaro no Mercosul

Os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgaram uma nota assinada em conjunto contra a proposta de redução tarifária
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 jun 2021 às 12:57

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 12:57

FHC e Lula, ex-presidentes da República
FHC e Lula, ex-presidentes da República Crédito: Reprodução Facebook Lula
Os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (PSDB) Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgaram neste sábado, 5, uma nota assinada em conjunto contra a proposta de redução tarifária unilateral por parte do Mercosul. O texto apoia a posição de Alberto Fernández, presidente da Argentina, que é contrária à medida defendida pelo governo brasileiro.
"Concordarmos com a posição do presidente da Argentina, Alberto Fernández, de que este não é o momento para reduções tarifárias unilaterais por parte do Mercosul, sem nenhum benefício em favor das exportações do bloco", diz o texto.
O governo de Jair Bolsonaro defende a redução da Tarifa Externa Comum (TEC) em pelo menos 20% a partir deste ano. Essa é a taxa cobrada por todos os países do Mercosul na importação de produtos de fora do bloco. A proposta é defendida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, como um caminho para abrir e dinamizar a economia brasileira.
Em abril, uma reunião de ministros dos países que compõem o Mercosul terminou com trocas de farpas entre os representantes dos ministérios da Economia do Brasil, Guedes, e da Argentina, Martín Guzmán, e sem acordo. O governo argentino chegou a apresentar uma alternativa mais complexa, para que cada país escolhesse alguns setores econômicos e produtos para reduzir tarifas. Porém, negociadores afirmaram que o Brasil tinha pressa para encerrar a discussão.
Na nota, os ex-presidentes também defendem a manutenção da "integridade do bloco", por meio do desenvolvimento industrial e tecnológico. "Concordamos também que é necessário manter a integridade do bloco, para que todos seus membros desenvolvam plenamente suas capacidades industriais e tecnológicas e participem de modo dinâmico e criativo na economia mundial contemporânea", escrevem.

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Leia, a seguir, a íntegra da nota assinada por Fernando Henrique Cardoso e Lula.
"Concordarmos com a posição do Presidente da Argentina, Alberto Fernández, de que este não é o momento para reduções tarifárias unilaterais por parte do Mercosul, sem nenhum benefício em favor das exportações do bloco. Concordamos também que é necessário manter a integridade do bloco, para que todos seus membros desenvolvam plenamente suas capacidades industriais e tecnológicas e participem de modo dinâmico e criativo na economia mundial contemporânea."

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