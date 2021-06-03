Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • "Estamos na maior crise hídrica da história do Brasil", diz Bolsonaro
Setor Energético

"Estamos na maior crise hídrica da história do Brasil", diz Bolsonaro

O comentário do presidente foi feito após o ministro de Minas e Energia falar em incentivo ao deslocamento de consumo para além dos horários de pico
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jun 2021 às 17:18

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 17:18

Jair Bolsonaro
Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta quinta-feira (3) a apoiadores no Palácio do Alvorada que o Brasil vive a maior crise hídrica de sua história.
"Apesar dos problemas está indo bem o Brasil. Tem gente incomodado com isso. Na energia, estamos com problema da maior crise hídrica da história do Brasil. Mais um azar. Apesar disso, está indo bem", disse, em transmissão feita por simpatizantes.
"É que não tem a roubalheira, né. Avisa o presidente, relator da CPI (da Covid), não tá tendo a roubalheira", ressaltou o presidente.
O comentário foi feito após o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, declarar ao jornal Folha de S.Paulo ter na mesa medidas que vão desde a importação de mais energia até o incentivo ao deslocamento de consumo para além dos horários de pico, via desconto na tarifa.
Em situações assim, chuveiros elétricos e equipamentos de alta potência precisam ser acionados após as 20h para evitar pico de consumo na volta do expediente de trabalho, o que, segundo o ministro, leva ao apagão.
Bento culpa o fenômeno La Niña pela pior crise hídrica dos últimos 91 anos e diz que, apesar de todas as medidas para garantir o fornecimento de energia, não tem como garantir se vai chover mais até setembro, quando o Ministério da Economia prevê descompasso entre crescimento e fornecimento de energia para suportá-lo. "É mais fácil ganhar na loteria", afirma.
A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou no dia 28 a aplicação do patamar 2 da bandeira tarifária vermelha para o mês de junho, ao custo de R$6,243 para cada 100kWh (quilowatt-hora) consumidos.
A agência citou "condições hidrológicas desfavoráveis" em maio para ativar o patamar mais caro dos sistema de bandeiras tarifárias.
O jornal Folha de S.Paulo mostrou que o risco de desabastecimento de energia e a falta de fornecimento de insumos para a indústria ameaçam derrubar em até 1 ponto percentual o ritmo da retomada, segundo técnicos do Ministério da Economia.
O diagnóstico ameaça o otimismo do ministro Paulo Guedes. Animado com a experiência da vacinação em massa em Serrana (SP), ele esperava crescimento na casa de 6% neste ano.

Veja Também

Exército decide não punir Pazuello por participação em ato com Bolsonaro

A apoiadores, Bolsonaro diz que, apesar dos problemas, "Brasil está indo bem"

Senadores condenam insulto de Bolsonaro à apresentadora da CNN Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Jair Bolsonaro Brasília (DF) governo federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial do Parkinson: conheça sinais que ajudam a identificar a doença precocemente
Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados