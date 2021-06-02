Senadores condenam insulto de Bolsonaro à apresentadora da CNN Brasil

Presidente Jair Bolsonaro, em visita ao Mato Grosso do Sul Crédito: Marcos Corrêa/PR

Os senadores da CPI da Covid manifestaram apoio à jornalista Daniela Lima, apresentadora da CNN e ex-editora do Painel da Folha de S.Paulo, que foi criticada com expressão ofensiva pelo presidente Jair Bolsonaro

O presidente comentou um vídeo que foi editado e tirado de contexto da fala da apresentadora e em seguida falou que ela era uma "quadrúpede".

"Eu acho que vivemos tempos difíceis no Brasil e não há como entre nós um alguém faça uma acusação dessa ordem a uma jornalista. Isso não colabora em absolutamente nada com os rumos do nosso trabalho", afirmou o relator da comissão, senador Renan Calheiros (MDB-AL).

Humberto Costa (PT-PE) havia sido o primeiro a se solidarizar e afirmou que Bolsonaro não tem "a mínima educação doméstica".

Vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou que "causa espanto" precisar comentar esse ataque do presidente a "uma mulher jornalista que exerce uma das funções centrais no estado democrático de direito que é fiscalizar a todos nós".