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Criticada pelo presidente

Senadores condenam insulto de Bolsonaro à apresentadora da CNN Brasil

O presidente comentou um vídeo que foi editado e tirado de contexto da fala da apresentadora e em seguida falou que ela era uma "quadrúpede"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jun 2021 às 19:48

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 19:48

Presidente Jair Bolsonaro, em visita ao Mato Grosso do Sul
Presidente Jair Bolsonaro, em visita ao Mato Grosso do Sul Crédito: Marcos Corrêa/PR
Os senadores da CPI da Covid manifestaram apoio à jornalista Daniela Lima, apresentadora da CNN e ex-editora do Painel da Folha de S.Paulo, que foi criticada com expressão ofensiva pelo presidente Jair Bolsonaro.
O presidente comentou um vídeo que foi editado e tirado de contexto da fala da apresentadora e em seguida falou que ela era uma "quadrúpede".
"Eu acho que vivemos tempos difíceis no Brasil e não há como entre nós um alguém faça uma acusação dessa ordem a uma jornalista. Isso não colabora em absolutamente nada com os rumos do nosso trabalho", afirmou o relator da comissão, senador Renan Calheiros (MDB-AL).
Humberto Costa (PT-PE) havia sido o primeiro a se solidarizar e afirmou que Bolsonaro não tem "a mínima educação doméstica".
Vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou que "causa espanto" precisar comentar esse ataque do presidente a "uma mulher jornalista que exerce uma das funções centrais no estado democrático de direito que é fiscalizar a todos nós".
Tasso Jereissati (PSDB-CE) também manifestou solidariedade à jornalista e condenou a fala do presidente.

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