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Covid-19

Portugal repatria 453 brasileiros de cruzeiro que saiu do Rio

O cruzeiro partiu do Rio de Janeiro com destino à Europa em 9 de março com 1.338 passageiros a bordo. A embarcação tinha paradas programadas em várias cidades europeias, que acabaram canceladas devido à pandemia do novo coronavírus

Publicado em 24 de Março de 2020 às 17:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 17:19
Cruzeiro está impedido de aportar e já tem casos confirmados de coronavírus
A operação repatriou centenas de cidadãos, incluindo 453 brasileiros Crédito: Divulgação
Autoridades portuguesas realizam nesta terça-feira (24) uma grande operação para repatriar centenas de cidadãos de outros países, incluindo 453 do Brasil, que estavam a bordo do navio MSC Fantasia. Já há um caso confirmado de Covid-19 entre os viajantes.
O cruzeiro partiu do Rio de Janeiro com destino à Europa em 9 de março com 1.338 passageiros a bordo. A embarcação tinha paradas programadas em várias cidades europeias, que acabaram canceladas devido à pandemia do novo coronavírus.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Apesar de a União Europeia estar com as fronteiras fechadas para estrangeiros desde a última quinta-feira (19), uma autorização especial garantiu o desembarque dos passageiros no porto de Lisboa. Os estrangeiros, no entanto, não puderam permanecer no país.

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Logo após saírem do navio, os turistas foram escoltados pela Polícia portuguesa diretamente para o aeroporto de Lisboa.
Segundo o Ministério da Administração Interna de Portugal, os estrangeiros foram distribuídos em quatro viagens nesta terça-feira: dois voos para a Alemanha, cada um com capacidade para 189 pessoas, um voo para o Brasil com capacidade para 453 pessoas e voo para o Reino Unido para 309 pessoas.
Alguns passageiros ainda permanecem a bordo do MSC Fantasia.

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Um grupo de 20 portugueses e 7 estrangeiros com autorização de residência lusa foram autorizados a desembarcar e permanecer em Portugal, mas precisaram passar por testes de detecção para o SARS-CoV-2 antes de deixarem o navio. Um dos portugueses teve resultado positivo para o novo coronavírus e, segundo as autoridades lusas, ele ficará em isolamento domiciliar.

BRASILEIROS NÃO CONSEGUEM RETORNAR

O fechamento das fronteiras da União Europeia levou a um efeito dominó de cancelamento de voos, que ainda hoje deixam centenas de brasileiros sem conseguirem sair de Portugal.
Desde a semana passada, dezenas de pessoas fazem filas todos os dias no aeroporto de Lisboa, queixando-se da falta de informações por parte das companhias aéreas.

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Com hotéis fechados e sem dinheiro, muitos dos turistas afetados têm enfrentado dificuldades para ter o que comer e onde dormir.
Em suas redes sociais, a Embaixada do Brasil em Portugal diz estar prestando auxílio aos afetados e pede que os brasileiros com voos cancelados entrem em contato com as autoridades brasileiras.

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