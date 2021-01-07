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Colégio Eleitoral

Por segurança, cédulas dos votos foram retiradas do plenário do Congresso dos EUA

A contagem de votos do Colégio Eleitoral e ratificação do resultado pelo Congresso foi retomada na noite de quarta (6), após seis horas de interrupção

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 11:21

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jan 2021 às 11:21
Apoiadores de Trump protestam em frente ao Capitólio, em Washington
Apoiadores de Trump protestam em frente ao Capitólio, em Washington Crédito: Steven Ramaherison/TheNews2/Folhapress
As cédulas de votos do Colégio Eleitoral dos Estados Unidos, que confirmam a vitória do presidente eleito Joe Biden, foram resgatadas do plenário do Senado antes dos protestos violentos desta quarta-feira (6), segundo o senador democrata Jeff Merkley. "Se nossa equipe competente não os tivesse seguradas, elas teriam sido queimadas pela multidão", disse Merkley.
A contagem de votos do Colégio Eleitoral e ratificação do resultado pelo Congresso foi retomada na noite de quarta, após seis horas de interrupção, em virtude das manifestações violentas no Capitólio.
Após a invasão do Capitólio por apoiadores do presidente Donald Trump, o Congresso americano, em sessão conjunta comandada pelo vice-presidente e presidente do Senado, Mike Pence, certificou na madrugada desta quinta-feira (7), pelo horário de Washington, a vitória de Joe Biden e Kamala Harris como presidente e vice-presidente dos Estados Unidos. 

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