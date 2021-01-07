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Protestos violentos

Obama, Bush e Clinton repudiam atos e pedem responsabilidade de políticos

Barack Obama acusou Donald Trump de incitar as manifestações e classificou os atos como vergonhosos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jan 2021 às 10:55

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 10:55

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Barack Obama repudia os protestos violentos no Congresso americano Crédito: Reprodução
Os ex-presidentes dos Estados Unidos Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton repudiaram os protestos violentos ocorridos nesta quarta-feira (6) no Congresso americano. Manifestantes favoráveis a Donald Trump invadiram o Capitólio e paralisaram a sessão que ratificaria a vitória de Joe Biden.
Obama acusou Trump de incitar as manifestações e classificou os atos como vergonhosos. "A história se lembrará corretamente da violência de hoje (quarta) no Capitólio, incitada por um presidente em exercício que continuou a mentir sem base sobre o resultado de uma eleição legal, como um momento de grande desonra e vergonha para nossa nação", disse Obama, em uma declaração divulgada há pouco.
O democrata, que governou os EUA de 2009 a 2017, também disse que os atos não são "uma surpresa total". "Há dois meses, um partido político e seu ecossistema de mídia não estão dispostos a dizer a verdade a seus seguidores. Agora estamos vendo as consequências, intensificadas em um crescente violência", afirmou Obama.

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Bush, do mesmo partido de Trump, afirmou que estava consternado acompanhando as manifestações. "É uma visão doentia e comovente. É assim que os resultados da eleição são disputados em uma república das bananas - não em nossa república democrática", disse o ex-presidente, cujo mandato durou de 2001 a 2009.
Sem citar diretamente Trump, Bush cobrou responsabilidade dos líderes políticos. "Estou chocado com o comportamento imprudente de alguns líderes políticos desde as eleições e com a falta de respeito demonstrado hoje por nossas instituições, nossas tradições e nossa aplicação da lei. O violento ataque ao Capitólio - e a interrupção de uma sessão do Congresso ordenada pela Constituição - foi empreendida por pessoas cujas paixões foram inflamadas por mentiras e falsas esperanças. A insurreição pode causar graves danos à nossa nação e reputação", disse Bush.
Por fim, Bush pediu que deixem os políticos eleitos pelo povo cumprirem seus deveres. "Deixe que os funcionários eleitos pelo povo cumpram seus deveres e representem nossas vozes em paz e segurança", concluiu.
No Twitter, Clinton - presidente de 1993 a 2001 - afirmou que o ataque ao Capitólio foi alimentado nos últimos quatro anos por meio da política de Trump. "Sempre acreditei que a América é feita de pessoas boas e decentes. Eu ainda acredito", disse. O ex-presidente afirmou ainda que a "eleição foi livre, a contagem foi justa, o resultado é definitivo". "Devemos concluir a transferência pacífica de poder dos mandatos de nossa Constituição", escreveu.

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