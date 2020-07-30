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Estados Unidos

Pompeo foge de pergunta sobre possível fraude em eleição, sugerida por Trump

'Não tenho o que comentar, são questões hipotéticas', disse o alto funcionário da Casa Branca a senadores, nesta quinta-feira (30)

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 16:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 16:28
O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo
O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, se esquivou de perguntas sobre a possibilidade de fraudes nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, marcadas para 3 de novembro. "Não tenho o que comentar, são questões hipotéticas", disse o alto funcionário da Casa Branca a senadores, nesta quinta-feira (30). 
Mais cedo, o presidente americano, Donald Trump, sugeriu o adiamento das eleições no país pela possibilidade de fraudes nas votações por correio em meio à pandemia de covid-19. Para o republicano, se a votação ocorrer dessa forma, o pleito será o mais "impreciso e fraudulento da história". "Será uma grande vergonha para os EUA. Adie as eleições para que as pessoas possam votar de forma apropriada e segura???", escreveu, incluindo os três pontos de interrogação.

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