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Atentado nos EUA

Polícia identifica suspeito de esfaquear o escritor Salman Rushdie

Ameaçado de morte desde os anos 1980, autor de 'Os Versos Satânicos' levou de 10 a 15 facadas no pescoço e no abdômen antes de palestra em Nova York
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 ago 2022 às 19:53

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 19:53

SÃO PAULO - A polícia nova-iorquina identificou o suspeito responsável pelo ataque contra o escritor anglo-indiano Salman Rushdie, ocorrido nesta sexta-feira (12), num evento no estado de Nova York, nos Estados Unidos.
Hadi Matar, de 24 anos, invadiu o palco da Chautauqua Institution, localizado na cidade de mesmo nome, a cerca de sete horas de carro de Nova York, e esfaqueou o escritor, de 75 anos, no pescoço e abdômen, segundo a polícia. Uma testemunha contou à agência Associated Press que viu o autor receber de 10 a 15 golpes.
Ainda segundo a polícia, o suspeito de atacar o escritor foi detido e está sob custódia - Matar estava vestido de preto e mascarado durante o ataque. Ainda não se sabe a nacionalidade ou motivação do agressor e o FBI está envolvido na investigação.
autor britânico Salman Rushdie
Salman Rushdie foi socorrido e levado a hospital, após ser atingido por facadas Crédito: JOSHUA GOODMAN / ASSOCIATED PRESS
Havia agentes policiais no auditório onde Rushdie foi atacado, com capacidade para milhares de pessoas, mas não um esquema especial de segurança com detector de metais.
Um dos maiores escritores de sua geração e conhecido por suas posições libertárias, Rushdie é perseguido por autoridades iranianas por blasfêmia desde a publicação de "Os Versos Satânicos" em 1988, romance de fantasia considerado ofensivo a Maomé e à fé islâmica.
À época do lançamento do livro, o aiatolá Khomeini defendeu que o escritor fosse assassinado, e a perseguição foi mantida em vigor pelas mais altas autoridades religiosas do Irã.
Nesta sexta, o escritor se preparava dar uma palestra numa organização beneficente no oeste do estado de Nova York, quando sofreu o ataque, caiu no chão, foi socorrido e levado ao hospital de helicóptero.
Em nota, seu agente disse que o autor teve de passar por uma cirurgia. O entrevistador que o acompanhava no evento também foi ferido.
Desde o episódio envolvendo este que segue como seu livro mais célebre - e que já rendeu um atentado fracassado contra sua vida em 1989 -, Rushdie passou a viver sob forte segurança no Reino Unido, onde estudou desde a juventude. Hoje, ele vive nos Estados Unidos.
"Isso merece parabéns: se Deus quiser, vamos comemorar a ida de Salman Rushdie para o inferno em breve", escreveu Keyvan Saedy, um pensador iraniano conservador no Twitter na tarde desta sexta. Ele foi acompanhado por outros radicais, como Hossein Saremi, que escreveu que "a vingança pode demorar, mas inevitavelmente acontecerá".
No Twitter, a Chautauqua Institution pediu orações para Rushdie e Henry Reese, o moderador do evento, também ferido e disse que está averiguando o caso com a polícia.

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