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Rússia

Pianista russo se algema a porta de McDonald's em protesto contra fechamento de lanchonetes no país

McDonald's anunciou na última terça-feira (8) que fecharia temporariamente as suas lojas na Rússia em reação à invasão da Ucrânia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 mar 2022 às 12:03

Publicado em 14 de Março de 2022 às 12:03

O pianista Luka Zatravkin, filho do artista Nikas Safronov, se algemou à porta de uma lanchonete do McDonald's na Rússia para protestar contra a suspensão das operações da rede de fast-food no país.
Em um vídeo compartilhado nas redes sociais neste domingo (13), Zatravkin aparece em frente a uma das lojas da rede gritando: "Eles não têm o direito de fechar!". Em seguida, o pianista é levado por policiais.
Homem se algema à porta de McDonald's para protestar contra fechamento de lojas na Rússia.
Homem se algema à porta de McDonald's para protestar contra fechamento de lojas na Rússia. Crédito: Reprodução/Twitter
Alguém na multidão responde: "Em seis semanas, eles reabrirão com um nome diferente".
O McDonald's anunciou na última terça-feira (8) que fecharia temporariamente as suas lojas na Rússia em reação à invasão da Ucrânia, ordenada pelo presidente Vladimir Putin em 24 de fevereiro. Outras empresas, como Coca-Cola, PepsiCo e Starbucks, seguiram o mesmo caminho.
A rede de fast-food afirmou que suspensão das atividades incluirá todos os 847 restaurantes na Rússia, mas disse que os 62 mil funcionários da rede continuarão sendo pagos até nova decisão sobre o assunto.

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