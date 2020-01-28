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China

Pesquisa aponta que infectado pelo coronavírus pode não ter sintomas

Um dos integrantes de uma família chinesa, um menino de 10 anos, foi infectado pelo vírus, mas não teve manifestação da doença. O diagnóstico surpreendeu os médicos

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 17:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 17:12
Pessoas usam máscaras na cidade de Pequim: a Comissão Nacional de Saúde da China informou que nesta terça-feira (28) mais 25 pessoas morreram em função de doenças provocadas pelo coronavírus no país Crédito: Mark Schiefelbein/AP
As infecções pelo novo coronavírus, geralmente associadas a quadros de pneumonia, podem ocorrer também sem que o infectado apresente sintomas, o que pode dificultar a contenção do surto. É o que indica um estudo de pesquisadores chineses publicado na sexta-feira 24, no periódico científico The Lancet.
A conclusão vem da análise de uma família chinesa que teve seis integrantes infectados. Eles foram diagnosticados na cidade de Shenzen, onde moram, mas haviam viajado a Wuhan, epicentro do surto, dias antes da detecção da doença. Segundo o artigo, um dos integrantes da família, um menino de 10 anos, foi infectado pelo vírus, mas não teve manifestação da doença, enquanto os outros cinco apresentaram sintomas.

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O diagnóstico surpreendeu os médicos, que inicialmente não pensavam em submeter o garoto a exames. Os testes só foram feitos por insistência da família, que estranhou o fato de o garoto ter viajado a Wuhan e não apresentar a doença.
Os autores do estudo destacam que esse achado indica mais uma dificuldade para conter o surto, já que o paciente pode carregar e transmitir o vírus sem apresentar sinal da doença. "Esses casos enigmáticos de pneumonia ambulante podem servir como uma possível fonte para propagar o surto", destacam os especialistas.

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Eles também ressaltam que, no caso dos pacientes com sintomas, as manifestações podem mudar de paciente para paciente. Embora a maioria relate febre, tosse e dificuldade para respirar, dois membros da família estudada tiveram como primeiro sintoma uma diarreia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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