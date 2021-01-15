Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Mundo
  • Pelosi diz que pediu revisão de segurança do Capitólio
Estados Unidos

Pelosi diz que pediu revisão de segurança do Capitólio

A presidente da Câmara também celebrou o pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão de Biden, apresentado na quinta-feira, e classificou a proposta como "ambiciosa".

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 15:00

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jan 2021 às 15:00
A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi
A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi Crédito: Reuters/Folhapress
A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou que pediu uma revisão da estrutura de segurança do Capitólio, após apoiadores do presidente Donald Trump invadirem o prédio na semana passada. Em coletiva de imprensa, nesta sexta-feira, a democrata também afirmou que as investigações sobre o episódio são "centrais".
"Eu pedi ao tenente-general aposentado Russell Honoré para liderar uma revisão imediata da infraestrutura de segurança, dos processos das agências internas e comando e controle", disse Pelosi, em relação ao Capitólio.
De acordo com ela, há um "esforço de segurança sem precedentes" no Congresso.
Ao ser questionada sobre a posse do presidente eleito do país, Joe Biden, no dia 20 de janeiro, Pelosi respondeu que a segurança terá que ser reforçada, mas que o tamanho da cerimônia já havia sido reduzido por causa da pandemia de covid-19 e a necessidade de distanciamento social.
A presidente da Câmara também celebrou o pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão de Biden, apresentado na quinta-feira, e classificou a proposta como "ambiciosa".
Ela disse que o fechamento de 140 mil postos de trabalho no país em dezembro, de acordo com o relatório de empregos divulgado na semana passada, "mostrou a necessidade de ação urgente".

Veja Também

Biden anuncia pacote fiscal de US$ 1,9 tri e prevê auxílio de US$ 2.000

Julgamento de impeachment no Senado pode começar no dia da posse de Biden

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estados Unidos Política Joe Biden
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda por que as infecções urinárias aumentam entre as mulheres no inverno
residente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Assinatura da MP para zerar imposto federal da Taxa das Blusinhas
Lula assina MP que zera imposto federal da 'taxa das blusinhas'
Marlon Fred, vereador da Serra
Vereador da Serra deve voltar ao cargo após ser solto pela Justiça

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados