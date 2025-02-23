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Líder católico

Papa Francisco teve sono tranquilo após crise respiratória e transfusão

Médicos que cuidam do pontífice afirmam que sua condição é incerta devido à sua idade, fragilidade e doença pulmonar preexistente

Publicado em 23 de Fevereiro de 2025 às 08:46

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 fev 2025 às 08:46
Papa Francisco teve uma noite de sono "tranquila" e conseguiu "descansar" após sofrer uma crise respiratória e passar por transfusões de sangue, informou o Vaticano na manhã deste domingo (23). O santo padre permanece em estado crítico.
Na tarde do sábado (22), Francisco, de 88 anos, teve uma crise respiratória asmática prolongada durante seu tratamento para pneumonia bilateral. O Papa recebeu oxigênio de "alto fluxo" para ajudá-lo a respirar. Ele também recebeu transfusões de sangue depois que exames mostraram uma baixa contagem de plaquetas provocada por uma anemia.
Os médicos que cuidam do pontífice afirmam que sua condição é incerta devido à sua idade, fragilidade e doença pulmonar preexistente – Francisco precisou ter parte de um pulmão removido quando jovem.
O papa Francisco durante a celebração
O papa Francisco durante a celebração Crédito: ANDREW MEDICHINI/AP
Ainda segundo os médicos, a principal ameaça que ele enfrenta é a infecção entrar na corrente sanguínea, uma condição séria conhecida como sepse.
O pontífice foi internado no dia 14. Ele não fará a tradicional oração do Angelus pelo segundo domingo consecutivo.

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