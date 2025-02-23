Papa Francisco teve sono tranquilo após crise respiratória e transfusão

Papa Francisco teve uma noite de sono "tranquila" e conseguiu "descansar" após sofrer uma crise respiratória e passar por transfusões de sangue, informou o Vaticano na manhã deste domingo (23). O santo padre permanece em estado crítico.

Na tarde do sábado (22), Francisco, de 88 anos, teve uma crise respiratória asmática prolongada durante seu tratamento para pneumonia bilateral. O Papa recebeu oxigênio de "alto fluxo" para ajudá-lo a respirar. Ele também recebeu transfusões de sangue depois que exames mostraram uma baixa contagem de plaquetas provocada por uma anemia.

Os médicos que cuidam do pontífice afirmam que sua condição é incerta devido à sua idade, fragilidade e doença pulmonar preexistente – Francisco precisou ter parte de um pulmão removido quando jovem.

O papa Francisco durante a celebração Crédito: ANDREW MEDICHINI/AP

Ainda segundo os médicos, a principal ameaça que ele enfrenta é a infecção entrar na corrente sanguínea, uma condição séria conhecida como sepse.