Papa Francisco fala em gratidão e homenageia Bento XVI: 'nobre e gentil'

VATICANO - O papa Francisco prestou uma homenagem ao papa emérito Bento XVI em uma missa neste sábado (31). "Com emoção, nos lembramos de uma pessoa tão nobre e gentil", disse durante as orações da véspera de Ano Novo, na Basílica de São Pedro, no Vaticano

A cerimônia foi a primeira em que o atual papa falou publicamente sobre a morte de Bento XVI, aos 95 anos, ocorrida às 9h34, no horário local. "Só Deus conhece o valor e a força de seus sacrifícios oferecidos pelo bem da Igreja", acrescentou.

O papa Francisco durante a celebração da véspera do Ano Novo, no Vaticano Crédito: ANDREW MEDICHINI/AP

"Falando de gentileza, neste momento, meus pensamentos vão espontaneamente ao queridíssimo papa emérito Bento XVI, que nos deixou nesta manhã", declarou durante a homilia. "Sentimos em nossos corações, muita gratidão, gratidão a Deus, por tê-lo doado à Igreja e ao mundo, e gratidão a ele por todo o bem que realizou e, acima de tudo, por seu testemunho de fé e oração, especialmente nos últimos anos de vida em retiro". completou.

Referindo-se à figura de Bento XVI, Francisco defendeu a bondade "como uma virtude cívica" no mundo de hoje, "um fator importante na cultura do diálogo" e "essencial para viver em paz como irmãos que nem sempre concordam, é normal, mas que se falam".

Pela manhã, os sinos da Basílica de São Pedro tocaram e centenas de pessoas compareceram à praça para recordar Joseph Ratzinger, teólogo conservador que escolheu o nome de Bento XVI após ser nomeado chefe da Igreja Católica, em 2005, posto a que renunciou em 2013.

Velório

O velório do papa emérito será realizado a partir desta segunda-feira (2), na Basílica de São Pedro, no Vaticano, com visitação aberta ao público. O papa Francisco presidirá os ritos do funeral, a partir das 9h30, em horário local, da quinta-feira (5). O sepultamento ocorrerá na cripta da basílica.

"O caixão do soberano pontífice emérito será levado para a Basílica de São Pedro e depois para as grutas do Vaticano (que abrigam os túmulos dos papas) para ser enterrado lá", disse o Vaticano em comunicado.

Bento XVI morreu às 9h34, em horário local, e, segundo o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, deixou como último pedido que o funeral fosse "o mais simples possível; solene, mas sóbrio". "Não é um momento para muitas palavras, mas sim de dor", acrescentou.

O porta-voz afirmou que Bento XVI recebeu a extrema-unção na quarta-feira (28), após seu estado de saúde se agravar. No momento do falecimento, estava acompanhado do seu secretário, o monsenhor George Ganswein, e das quatro leigas do instituto Memores Domini, que o acompanhavam desde a renúncia.

Como ex-chefes de Estado, o funeral do papa emérito contará com a presença de autoridades estrangeiras. A Alemanha e a Itália estão entre os primeiros países confirmados entre os que enviarão delegações oficiais à Cidade do Vaticano. Líderes mundiais, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva , prestaram condolências.

Segundo as normas estabelecidas pela Constituição Apostólica Dominici Gregis, promulgada por João Paulo II, em 1996, o papa Francisco decretará luto oficial. Até o momento, o Vaticano não divulgou se o corpo do papa emérito será embalsamado, como o de parte de seus predecessores.

O caixão com os restos mortais será transferido na segunda-feira (2) para a Basílica de São Pedro, onde será colocado em frente ao altar da confissão e permanecerá por três dias. Por enquanto, não há confirmação se, assim como a tradição indica, o corpo será colocado em três caixões: um feito de cipreste forrado com veludo carmesim embutido em outro, de chumbo de quatro milímetros de espessura, por sua vez embutido em outro feito de madeira de olmo envernizada.

O fluxo de turistas e fiéis no Vaticano aumentou após a notícia da morte do pontífice, o que motivou a determinação para o fechamento temporário da Praça de São Pedro. Também está proibido estacionar veículos nas ruas adjacentes.