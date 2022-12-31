Arquidiocese de Vitória lamenta morte de papa Bento XVI

A Arquidiocese de Vitória se pronunciou neste sábado (31) sobre a morte do papa emérito Bento XVI.
Em nota, a Arquidiocese de Vitória informou que "nas pessoas de seu arcebispo, dom Dario Campos, e do bispo auxiliar, dom Andherson Franklin Lustoza de Souza, une-se à Igreja Católica em todo o mundo, principalmente ao papa Francisco e reza pelo papa falecido, na esperança da vida eterna". O pronunciamento também informa que o arcebispo e o bispo auxiliar "convidam a todos a rezar pelo papa e pela Igreja".
Bento XVI renunciou ao cargo em 2013 e morreu na manhã deste sábado no mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano, onde morava desde sua renúncia.
O corpo do papa emérito estará na Basílica de São Pedro para a saudação dos fiéis a partir da segunda-feira, 2 de janeiro. O funeral será na quinta-feira, 5 de janeiro, às 9h30, horário de Roma na Praça de São Pedro.
O papa emérito vinha sendo acompanhado e monitorado pelos médicos devido ao estado de saúde frágil e pela idade avançada. Bento XVI completou 95 anos em 16 de abril deste ano.