Arquidiocese de Vitória lamenta morte de papa Bento XVI

Em nota, a Arquidiocese de Vitória informou que "nas pessoas de seu arcebispo, dom Dario Campos, e do bispo auxiliar, dom Andherson Franklin Lustoza de Souza, une-se à Igreja Católica em todo o mundo, principalmente ao papa Francisco e reza pelo papa falecido, na esperança da vida eterna". O pronunciamento também informa que o arcebispo e o bispo auxiliar "convidam a todos a rezar pelo papa e pela Igreja".